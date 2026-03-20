Naționala României se pregătește pentru semifinala play-off-ului Cupei Mondiale 2026, partidă programată joi, 26 martie, la Istanbul, pe Beșiktaș Park. Pentru acest meci decisiv, selecționerul Mircea Lucescu a stabilit un lot format din 26 de jucători, dintre care 14 provin din SuperLiga României, iar restul de 12 evoluează la cluburi din străinătate. În cazul unui succes împotriva turcilor, tricolorii vor disputa finala barajului pe 31 martie, în deplasare, contra Slovaciei sau statului Kosovo.

Surprizele din lot și situația atacanților

Analizând numele alese de Mircea Lucescu pentru această acțiune, fostul internațional Dănuț Lupu a subliniat că deciziile selecționerului sunt logice, având în vedere lipsa opțiunilor ofensive din campionatul intern. De asemenea, acesta a evidențiat relația pe care selecționerul o are cu jucătorii cu experiență, precum Nicolae Stanciu sau Răzvan Marin.

„Surprize, vedem atacanți din play-out. Trebuia să luăm de undeva și atacanți... Toată lumea spunea că surpriza e Răzvan Marin. Eu, cunoscându-l pe nea Mircea, știu că nu e nicio surpriză. Nu e un tip ranchiunos, care ține dușmănie. L-au chemat și pe Stanciu pentru că Stanciu, până la urma urmei, eu cred că merită, a fost căpitan atâta timp al echipei naționale. Să știi că nea Mircea mereu, pe toți jucătorii care la un moment dat ajută o echipă, îi ajută și el la rândul lui. Atât timp cât atacanții de la CFR, Rapid, Dinamo sunt străini, trebuia să luăm de undeva și vârf de atac”, a spus Dănuț Lupu.

Infernul de la Istanbul și încrederea oarbă a lui Mircea Lucescu

Legat de atmosfera ostilă care îi așteaptă pe tricolori pe stadionul celor de la Beșiktaș, Lupu a făcut o paralelă cu meciul istoric din 1989 contra Danemarcei, cerându-le jucătorilor actuali determinare și încredere totală în calificare.

„Eu cred că la acest meci important e nu cine e convocat, numele... important e să scoatem un rezultat pozitiv. Eu cred că fotbalul românesc are nevoie de acest rezultat. E greu dacă ne uităm la ce jucători are naționala Turciei, dar știm foarte bine că și ei au avut probleme, nu s-au calificat direct. Avem o șansă și atâta timp cât avem o șansă trebuie să credem în ea. Compensăm cu dăruire, determinare și să creadă, cel mai important lucru e să credem că putem să ne calificăm. Din păcate, da, este un stadion unde nu se vor înțelege unii cu alții.

Și dacă nu... o luăm din vară cu Gică la drum și cu Dumnezeu înainte, ce să facem? Știi ce le doresc eu? Să creadă în primul rând, cum am crezut noi în '89. Și nouă în '89 nu ne-a dat nimeni șanse cu Danemarca. Dacă noi am putut în '89, ei de ce nu ar putea în 2026? A spus că și în baston dacă e, el (n.r. - Mircea Lucescu) tot se duce. N-am văzut un om să creadă atât de mult cum crede el că putem să câștigăm în Turcia”, a mai adăugat fostul fotbalist.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).