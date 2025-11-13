Într-o seară în care meciurile interțări s-au jucat peste tot în lume, în prim-plan au fost, firește, partidele de calificare pentru Cupa Mondială de la anul.

În Africa, preliminariile tradiționale s-au încheiat deja. Și biletele pentru turneul final le-au obținut Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud și Tunisia.

De acum, în Africa, miza e prezența la barajele intercontinentale din martie 2026. Aici, se vor da ultimele două bilete pentru competiția din Canada, SUA și Mexic.

Nigeria și DR Congo, calificări dramatice

Cum Africa va avea o echipă la barajele intercontinentale, patru naționale au ajuns să joace partide de play-off, într-o singură manșă pe teren neutru (la Rabat, în Maroc), pentru a rămâne în cursa de calificare.

Joi, semifinalele și-au desemnat învingătoarele după niște scenarii dramatice:

*Nigeria – Gabon, scor 4-1

*Camerun – RD Congo, scor 0-1

În prima partidă, scorul a fost egal, 1-1, după timpul regulamentar. Cu precizarea că Gabon a forțat prelungirile cu un gol în minutul 89! Apoi însă, în cele două reprize adiționale, Nigeria a înscris de trei ori, în minutele 97, 102 și 109, și a obținut calificarea. Eroul a fost Victor Osimhen (Galatasaray), el fiind autorul ultimelor două goluri.

În celălalt meci al zilei, Camerun a fost eliminată, după ce a luat gol, în minutul 90+1! Chancel Mbemba (Lille) a trimis RD Congo în finala pentru barajele intercontinentale.

Duminică, 16 noiembrie, Nigeria și RD Congo se vor înfrunta, tot la Rabat, învingătoarea urmând să păstreze șansele de calificare pentru CM 2026.

