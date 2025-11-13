Meci sufocant pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani), în turul play-off-ului asiatic de calificare pentru Mondiale, cu Irak.

La Abu-Dhabi, cu peste 36.000 de oameni în tribune, cele două naționale au evoluat cu spatele la zid, știind că învinsa va pierde orice șansă de calificare la turneul final. De asemenea, nimeni n-a vrut să-și asume riscuri inutile, în condițiile în care mai e un retur de jucat, pe 18 noiembrie, la Basra. Acolo, presiunea va fi și mai mare, pe un stadion cu peste 65.000 de locuri.

Așadar, n-a fost chiar de mirare că, în această seară, Emirate – Irak s-a încheiat la egalitate, 1-1, după o partidă explozivă, cu un gol anulat în minutul 90+6, după cum Sport.ro a arătat aici.

Iniesta a fost la meciul lui Olăroiu

La partida din această seară, de la Abu-Dhabi, a asistat și legendarul Andres Iniesta (41 de ani). Fostul star al naționalei Spaniei și fostul play-maker al Barcelonei și-a încheiat cariera de fotbalist, în Emirate, la Emirates Club, în 2024. După retragere, Iniesta a rămas atașat de micuțul stat din zona Golfului Persic, unde Dubai e un fel de Las Vegas al Orientului Mijlociu.

Iniesta a văzut partida Emirate – Irak alături de un fost dinamovist! Vorbim despre Paul Pațurcă. Acesta a activat, în trecut, la echipele de juniori din cadrul clubului din Ștefan cel Mare. Începând din acest sezon, Pațurcă (29 de ani) e la Sharjah, fosta echipă a lui Olăroiu, în calitate de analist video.

Pațurcă și Iniesta s-au fotografiat împreună, în tribune, la meciul Emirate – Irak, după cum se poate vedea mai jos:

