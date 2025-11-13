Cosmin Olăroiu a „îmbătrânit“ un pic și s-a mai ales cu niște fire albe de păr, la cum a trăit, joi, meciul Emirate – Irak, în turul play-off-ului de calificare pentru barajele intercontinentale.

La Abu-Dhabi, elevii lui Oli, neobișnuiți să joace într-o atmosferă incendiară – multe partide din Emirate sunt disputate în fața unor tribune mai degrabă goale – s-au chinuit să aibă luciditate. Așa se și explică faptul că irakienii au început meciul mai bine și au punctat primii.

Pe măsura trecerii timpului însă, gazdele și-au găsit echilibrul, au egalat și apoi, în partea a doua, au avut inclusiv un gol anulat, în minutul 90+6, după cum Sport.ro a arătat aici.

Olăroiu și-a tot îndemnat jucătorii să fie calmi

În „infernul“ de la Abu-Dhabi, Cosmin Olăroiu a fost singurul om care și-a păstrat calmul, cât de cât. De fapt, în cea mai mare parte a timpului, Oli și-a îndemnat jucătorii să fie lucizi, gesturile sale, în acest sens, fiind elocvente.

Singurul moment în care tehnicianul român a avut o descărcare emoțională a fost, în minutul 18, când Luan Pereira, brazilianul naturalizat al Emiratelor, a egalat pentru 1-1. Reacția lui Olăroiu a ajuns pe toate posturile locale, în condițiile în care reluarea golului a devenit virală în Emirate.

Cele două goluri ale meciului Emirate – Irak, dar și trăirile lui Oli de pe margine pot fi văzute aici.

După acest egal, 1-1, calificarea la barajele intercontinentale din martie 2026 se va decide la returul de la Basra, pe 18 noiembrie.

