După ce a trecut în barajele africane de Camerun (1-0) și Nigeria, calificându-se în cele din urmă la loviturile de departajare, RD Congo a obținut accesul la barajul intercontinental programat în luna martie.



Congo urmează să joace împotriva învingătoarei dintre Noua Caledonie și Jamaica, iar o eventuală victorie i-ar asigura prezența în Grupa K de la Cupa Mondială, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan. Numai că acest scenariu ar putea să nu mai existe.



RD Congo poate fi exclusă de la CM 2026 pentru că a folosit jucători neeligibili



Federația Nigeriană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA, unde a acuzat RD Congo că a folosit jucători neeligibili în meciurile directe.



Potrivit nigerienilor, până la nouă fotbaliști congolezi ar fi schimbat afilierea națională fără a respecta toate procedurile legale și administrative impuse de regulamentele FIFA.



Secretarul general al Federației Nigeriene, Mohammed Sanusi, susține că validarea jucătorilor cu dublă cetățenie ar fi fost viciată. „FIFA a fost păcălită să acorde aviz favorabil acestor jucători. Legea din RD Congo nu permite dubla cetățenie, iar unii dintre jucători ar deține, potrivit informațiilor, două naționalități”, a declarat oficialul nigerian.



Printre numele vehiculate în anchetă apar fotbaliști cunoscuți precum Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Aaron Wan-Bissaka sau Charles Pickel.



Federația congoleză ar fi recunoscut că unele proceduri administrative nu au fost finalizate la timp, însă susține că jucătorii îndeplineau condițiile sportive necesare.



FIFA a deschis o anchetă și analizează documentele depuse de ambele părți. În cazul în care acuzațiile vor fi confirmate, există posibilitatea ca meciurile să fie pierdute la „masa verde”, ceea ce ar putea permite Nigeriei să avanseze la barajul intercontinental.

