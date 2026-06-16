Ce a transmis Lamine Yamal după șocul Spania - Capul Verde 0-0

Ce a transmis Lamine Yamal după șocul Spania - Capul Verde 0-0 CM 2026
SPORT.RO
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Lamine Yamal a reacționat imediat după prima mare dezamăgire de la Campionatul Mondial. 

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Lamine YamalSpaniaCapul VerdeCampionatul Mondial
Din articol

Spania a remizat în fața Capului Verde, scor 0-0, în prim rundă din Grupa H de la Campionatul Mondial.

Cu toate că Spania a dominat total meciul, campioana europeană nu a reușit să se impună în cele din urmă, iar Capul Verde a produs una dintre marile surprize de la acest Campionat Mondial.

Lamine Yamal: „Primul meci de la Cupa Mondială și am obținut un punct”

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Sursă foto: Imago

Lamine Yamal a jucat doar 25 de minute în primul meci de la Campionatul Mondial, după ce a revenit dintr-o accidentare musculare.

Cu toate că a intrat în minutul 71 în locul lui Gavi, fotbalistul Barcelonei nu a reușit să facă diferența. 

Yamal a transmis un mesaj pe rețelele de socializare imediat după remiza neașteptată împotriva Capului Verde.

„Primul meci de la Cupa Mondială și am obținut un punct. Știm că este o competiție lungă și că obiectivul este încă departe. Vom continua să muncim și totul va ieși așa cum ne dorim, nu vă îndoiți de asta.

Vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să revin pe teren după accidentare și, de asemenea, familiei mele, pentru că a fost mereu alături de mine și pentru că m-a susținut și însoțit la fiecare pas al acestui drum”, a scris Lamine Yamal pe rețelele sociale.

Din Grupa H de la Campionatul Mondial mai fac parte Uruguay și Arabia Saudită, care au remizat și ele, scor 1-1. 

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