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Selecţionerul Spaniei, Luis De la Fuente, a asigurat miercuri că starul fotbalului spaniol, Lamine Yamal, care a suferit o leziune la ischiogambieri în finalul sezonului cu FC Barcelona, "ar trebui să fie pregătit" pentru meciul de debut al La Roja la Cupa Mondială 2026, împotriva naţionalei Capului Verde, pe 15 iunie, informează AFP.

Lamine Yamal, probabil apt pentru debutul CM

"Dacă totul continuă ca până acum, Lamine ar trebui să fie pregătit pentru meciul din 15 iunie, dar asta nu garantează că va juca. Vom evalua situaţia la momentul oportun", a declarat tehnicianul într-o conferinţă de presă.

Nici Yamal, nici Nico Williams (Athletic Bilbao), nici Mikel Merino (Arsenal Londra) nu vor fi disponibili pentru amicalul de joi împotriva Irakului, programat în oraşul La Coruna, penultimul meci de pregătire al campioanei europene en-titre înainte de începerea Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie).

Spania, printre favoritele la CM 2026

"Starea jucătorilor accidentaţi progresează conform aşteptărilor", a adăugat el.

Repartizată în Grupa H la CM 2026 - alături de Capul Verde, Arabia Saudită şi Uruguay -, Spania, neînvinsă în competiţiile oficiale din 2023, se numără, în mod logic, printre favoritele turneului.

”Furia Roja” îşi va începe campania la Atlanta, pe 15 iunie, împotriva Capului Verde, apoi va înfrunta Arabia Saudită în acelaşi oraş, pe 21 iunie. Al treilea meci, împotriva Uruguayului, va avea loc la Guadalajara, în Mexic, pe 27 iunie.

Agerpres