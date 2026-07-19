Susținerea pentru sud-americani a continuat prin vocea lui Denis Alibec . Atacantul a zis: „Salut! Argentina, Messi” . În aceeași tabără s-au aflat fundașul Alexandru Cicâldău , care a răspuns „Salut! Argentina” , și atacantul Denis Haruț , care a spus „Salut, Argentina!!” . Seria a fost completată de portarul Cătălin Straton , care a transmis ferm: „Salut. Mergem pe Argentina!” .

Potrivit paginii oficiale a LPF, majoritatea covârșitoare a jucătorilor a mers pe mâna sud-americanilor. Andrei Borza a indicat selecționata „albiceleste”, răspunzând cu mesajul „Salut! Argentina” și o imagine reprezentându-l pe Lionel Messi. La rândul său, Dan Nistor a transmis aceeași preferință, precizând: „Salut! Aș vrea Argentina” .

U Cluj - Farul Constanța, de la ora 17:00! Ioan Ovidiu Sabău debutează pe banca Farului

Neymar și-a ales favorita înaintea finalei Spania - Argentina: „Ar fi ceva frumos pentru fotbal”

Un singur vot pentru iberici

Dintre toți jucătorii chestionați, doar Octavian Popescu a ales naționala europeană. Mijlocașul ofensiv a răspuns scurt: „Spania!”.

Spania - Argentina

Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026, va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina.

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.