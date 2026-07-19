Messi, favoritul clar al jucătorilor din România
Potrivit paginii oficiale a LPF, majoritatea covârșitoare a jucătorilor a mers pe mâna sud-americanilor. Andrei Borza a indicat selecționata „albiceleste”, răspunzând cu mesajul „Salut! Argentina” și o imagine reprezentându-l pe Lionel Messi. La rândul său, Dan Nistor a transmis aceeași preferință, precizând: „Salut! Aș vrea Argentina”.
Susținerea pentru sud-americani a continuat prin vocea lui Denis Alibec. Atacantul a zis: „Salut! Argentina, Messi”. În aceeași tabără s-au aflat fundașul Alexandru Cicâldău, care a răspuns „Salut! Argentina”, și atacantul Denis Haruț, care a spus „Salut, Argentina!!”. Seria a fost completată de portarul Cătălin Straton, care a transmis ferm: „Salut. Mergem pe Argentina!”.