GALERIE FOTO Jucătorii din SuperLiga și-au ales favorita la Mondial. Octavian Popescu e singurul care susține Spania

Jucătorii din SuperLiga și-au ales favorita la Mondial. Octavian Popescu e singurul care susține Spania CM 2026
SPORT.RO
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Dezbaterea privind câștigătoarea competiției a ajuns și în fotbalul românesc. Fotbaliștii au fost provocați de LPF să aleagă favorita din finală: Spania sau Argentina.

TAGS:
CM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Messi, favoritul clar al jucătorilor din România

Potrivit paginii oficiale a LPF, majoritatea covârșitoare a jucătorilor a mers pe mâna sud-americanilor. Andrei Borza a indicat selecționata „albiceleste”, răspunzând cu mesajul „Salut! Argentina” și o imagine reprezentându-l pe Lionel Messi. La rândul său, Dan Nistor a transmis aceeași preferință, precizând: „Salut! Aș vrea Argentina”.

Susținerea pentru sud-americani a continuat prin vocea lui Denis Alibec. Atacantul a zis: „Salut! Argentina, Messi”. În aceeași tabără s-au aflat fundașul Alexandru Cicâldău, care a răspuns „Salut! Argentina”, și atacantul Denis Haruț, care a spus „Salut, Argentina!!”. Seria a fost completată de portarul Cătălin Straton, care a transmis ferm: „Salut. Mergem pe Argentina!”.

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Un singur vot pentru iberici

Dintre toți jucătorii chestionați, doar Octavian Popescu a ales naționala europeană. Mijlocașul ofensiv a răspuns scurt: „Spania!”.

Spania - Argentina

Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026, va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina. 

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

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