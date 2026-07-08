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Lucrările de modernizare a Stadionului Municipal „Petre Libardi” din Petroșani sunt în proporție de 80% finalizate, a susținut primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, după cea mai recentă vizită pe șantier.

Stadionul Municipal „Petre Libardi” din Petroșani, aproape gata

El și-a exprimat speranța ca stadionul să fie omologat în jurul datei de 15 august.

„Se trag cablurile pentru alimentarea transformatoarelor și a instalației de nocturnă, astfel că lucrările sunt în linie dreaptă. Eu sper ca în jurul datei de 15 august să fim în situația în care să putem chema reprezentanții Federației Române de Fotbal pentru omologarea stadionului”, a declarat primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, citat de către site-ul local cronicahd.ro.

Primarul din Petroșani a menționat că infrastructura pentru sistemul VAR și pentru panourile publicitare a fost efectuată. Doar etapele finale de montaj și punere în funcțiune mai trebuie să aibă loc.

Corvinul Hunedoara va beneficia de stadion

Fără un stadion disponibil în Hunedoara, nou-promovata Corvinul va beneficia de arena din Petroșani. Elevii lui Florin Maxim vor juca în prima parte a sezonului pe Stadionul Francisc Neuman din Arad.

Ultima dată când s-a jucat un meci din Liga 1 pe vechea arenă din Petroșani s-a întâmplat pe 23 mai 2007. Jiul a retrogradat atunci și nu a mai revenit în primul eșalon.