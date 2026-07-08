După ce a fost condusă cu 0-2, Argentina lui Messi s-a impus cu 3-2, iar multipul câștigător al Balonului de Aur și-a pus din nou magia în practică și a contribuit cu gol și pasă decisivă.

Enzo Fernandez a fost cel care a punctat pentru 3-2 în urma unui contraatac, după ce a punctat cu capul din centrarea lui Lautaro Martinez, astfel că sud-americanii vor evolua în faza următoare a competiției împotriva Elveției.

Leo Messi: ”Am simțit că mi-am dezamăgit colegii”

Desemnat ”omul meciului” cu gol și assist, Leo Messi (39 de ani) a dezvăluit de ce a plâns la finalul partidei. Momentul său emoționant a fost declanșat de ratarea penalty-ului din prima repriză, la scorul de 1-0, când starul argentinian putea face mai ușoară misiunea echipei sale.

"Am plâns pentru că am simțit că mi-am dezamăgit colegii după penalty-ul ratat și modul în care l-am executat. Din fericire, Dumnezeu mi-a rezervat încă o dată un final special. Sunt foarte fericit", a spus Messi, citat de Fabrizio Romano.

După această reușită, Messi a ajuns la 21 în cele 31 de partide disputate în cariera sa la Cupa Mondială. Este golgheterul all-time al competiției, la două reușite distanță de Kylian Mbappe.

Messi a doborât încă un record

Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii.

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.