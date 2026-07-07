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Mohamed Salah (34 de ani) și-a exprimat nemulțumirea asupra arbitrajului brigăzii conduse de francezul Francois Letexier în Argentina - Egipt 3-2.

Mohamed Salah: „Ni s-a anulat un gol și nu ni s-a acordat un penalty”

Salah, căpitanul reprezentativei africane, a reclamat un gol anulat incorect și un penalty neacordat pentru naționala sa.

„În primul rând, așa a fost voia lui Dumnezeu. Așa a fost soarta acestui meci. Am făcut o primă repriză excelentă și am arătat bine pe parcursul părții secunde. Am făcut câteva greșeli minore, iar în ceea ce privește arbitrajul, prefer să nu comentez.

Ni s-a anulat un gol și, de asemenea, nu ni s-a acordat un penalty. Imediat după aceea, adversarul a organizat un contraatac și a marcat. Antrenorul nostru ne-a felicitat pentru evoluția noastră la turneu, și-a dorit să ajungem mai departe.

Salah: „Ne-am pregătit excelent”

Vom construi viitorul pe baza a ceea ce am realizat la acest turneu și, dacă Dumnezeu va vrea, ne așteaptă un viitor și mai de succes.

Am jucat împotriva campionilor mondiali în exercițiu și am înțeles că ne așteaptă un meci foarte dificil. Ne-am pregătit excelent pentru acest adversar și acest lucru s-a văzut încă din primele minute ale întâlnirii”, a reacționat Mohamed Salah, după meci.

Arbitrajul din partida Argentina - Egipt 3-2 din optimile CM 2026 a stârnit o puternică nemulțumire în tabăra învinșilor.

Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, a afirmat că naționala sa a fost total nedreptățită în confruntarea împotriva Argentinei.

Hassan a decis, în semn de protest, să nu se mai uite la niciun meci de la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic.

Hossam Hassan: „Nu voi mai urmări niciun meci din acest turneu”

„De ce nu există corectitudine în sport? În fotbal? Nu vreau să încerc să mă exprim frumos aici, cu cuvinte frumoase. Am fost tratați total nedrept astăzi. Am suferit o nedreptate.

Nu voi mai urmări niciun meci din acest turneu. Este modul meu personal de a vorbi și de a protesta”, a declarat Hossam Hassan, potrivit Sport Bible.

Argentina s-a calificat în sferturile CM 2026 în dauna Egiptului, scor 3-2, după ce a fost condusă, 0-2.

Partida a fost marcată de două momente controversate. În minutul 58, când conduceau cu 1-0, egiptenii au avut un gol anulat al lui Mostafa Ziko, după consultarea VAR, pentru un fault anterior.

De asemenea, la golul lui Enzo Fernandez, din minutul 90+2, Mo Salah și coechipierii săi au cerut intervenția VAR.

Ahmad Yousef: „Asta e ceea ce i-a deranjat cu adevărat pe oameni”

După meci, analistul egiptean Ahmad Yousef a acuzat faptul că țara sa a avut un gol valabil anulat eronat. Yousef a transmis că africanii sunt contrariați de un standard dublu aplicat în favoarea Argentinei.

„Dezamăgire imensă în Egipt. Există atât de multă inconsecvență în acest moment cu VAR-ul și deciziile luate, precum și cu cât de mult te gândești să iei o decizie.

Arbitrul a luat decizia greșită anulând al doilea gol al Egiptului.

A trecut o distanță atât de lungă, iar faultul a fost atât de mic, încât înțeleg perfect de ce stafful tehnic și echipa egipteană sunt atât de dezamăgiți.

Dacă ar fi fost Lionel Messi sau altcineva în tricoul Argentinei, întrebarea este dacă ar fi existat aceeași consecvență, asta e ceea ce i-a deranjat cu adevărat pe oameni”, a susținut Ahmad Yousef, analist egiptean, conform BBC.

Caseta meciului