de Matei BARBU

Farul Constanta a anunțat al șaselea transfer al verii: ”Mult succes!”

Farul Constanța a anunțat transferul fotbalistului francez, Sofyane Bouzamoucha (26 de ani), care a jucat în stagiunea precedentă în liga a 3-a a Franței.

Sofyane Bouzamoucha a semnat un contract valabil pe doi ani

Francezul este cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate

La aproximativ două ore după ce Farul a prezentat transferul lui Matteo Ahlinvi, clubul a anunțat și mutarea lui Sofyane Bouzamoucha pe site-ul oficial.

"Începând de astăzi, fundașul Sofyane Bouzamoucha este noul jucător al Farului, acesta semând un contract valabil pentru următorii doi ani.

În vârstă de 26 ani (10 mai 2000), la Trappes (Franța), dar și cetățean tunisian, Sofyane evoluează ca fundaș central de picior drept, are 1,86m, iar ultimul club pentru care a jucat a fost FC Rouen 1899. Și-a făcut junioratul la Paris PG, iar în carieră a mai fost legitimat la US Orleans și Servette Geneva, ultima fiind multipla campioană a Elveției.

Cele mai multe partide în carieră le-a disputat pentru Rouen, în 124 de meciuri înscriind 9 goluri și oferind 2 pase decisive. În sezonul 2025/2026 a evoluat în 33 din cele 35 de partide pentru FC Rouen în toate competițiile, echipă care a disputat și barajul de promovare în Ligue 2.

Mult succes la Farul, Sofyane!", se arată în comunicatul emis de constănțeni.

Farul Constanța, în perioada de mercato

Antrenor - Ioan Ovidiu Sabău (nou);

Veniri - Matteo Ahlinvi (Arsenal Tula / gratis), Eddy Sylvestre (Dunkerque / gratis), Valentin Țicu (Dinamo / gratis), Tony Njike (QRM / gratis), Ionuț Cercel (FCSB / împrumutat);

Reveniri după împrumuturi - Ianis Croitoru (AFC Câmpulung), Darius Grosu (AFC Câmpulung), David Păcuraru (Chiajna), Vlad Rafailă (Betis Deportivo), Nicolas Popescu (Steaua), Fabinho (Chiajna), Darius Păun (Gura Humorului), David Dincă (CS Dinamo), Andre Seruca (Slima Wanderers), Mario Aioanei (Academica Balș);

Plecări - Gabriel Iancu, Ionuț Larie (contracte încheiate), Jovan Markovic (FC Botoșani / gratis).