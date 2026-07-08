Anunțul făcut de francezi, după ce FIFA a trimis 5 arbitri din Argentina la meciul lor

FIFA a delegat o brigadă din Argentina la meciul Franța - Maroc , cu Facundo Tello la centru. Decizia a fost privită cu un ușor scepticism în Hexagon, având în vedere rivalitatea dintre Franța și Argentina, însă jucătorii lui Didier Deschamps au evitat să se plângă de acest aspect.

"Nu mă voi concentra asupra arbitrului acestui meci. Nu am făcut asta niciodată. Ne vom concentra doar asupra Marocului și a dorinței de a câștiga", a spus Dayot Upamecano, fundașul Franței, citat de L'Equipe.

De menționat că FIFA a trimis un arbitru francez, pe Francois Letexier, la meciul Argentinei cu Egipt (3-2), din optimile de finală. Egiptenii au acuzat în termeni duri arbitrajul, susținând inclusiv că "turneul este aranjat" în favoarea naționalei lui Lionel Messi.

"Dacă acești arbitri sunt aici, sunt pentru că au nivelul necesar acestei competiții. Nu trebuie să fim paranoici. E clar că am rămas cu o amărăciune după finala pierdută contra Argentinei în 2022, însă face parte din joc", a spus și Robin Risser, portarul naționalei Franței.

Facundo Tello (44 de ani) a arbitrat până acum două meciuri la Cupa Mondială din 2026, ambele în faza grupelor: Canada - Bosnia 1-1 și Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0.

Franța și Argentina se află pe părți opuse ale tabloului și s-ar putea înfrunta doar în finala Cupei Mondiale, așa cum s-a întâmplat la ediția din 2022, când sud-americanii au câștigat trofeul după loviturile de departajare.