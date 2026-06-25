După ce bifase ultima dată un meci la selecționata ”Selecao” în 2023, Neymar și-a făcut revenirea oficială împotriva Scoției, în a treia rundă din faza grupelor de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Fotbalistul a evoluat 14 minute în finalul meciului, după ce selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, l-a aruncat în luptă în locul lui Matheus Cunha, moment în care tabela de marcaj indica 3-0 în favoarea sud-americanilor.

Neymar: ”El e starul de la Cupa Mondială. Decide toate meciurile!”

După meci, Neymar a ales să vorbească, printre altele, și despre Vinicius Junior, starul cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate care este legitimat la Real Madrid, în La Liga.

Neymar a avut doar cuvinte de laudă la adresa conaționalului: ”Vinicius e starul nostru de la Cupa Mondială. El decide toate jocurile, o face foarte bine”, sunt cuvintele brazilianului, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Neymar a ratat primele două jocuri din faza grupelor, 1-1 cu Maroc și 3-0 cu Haiti, din cauza unei accidentări la gambă, care l-a făcut să nu fie prezent nici în meciurile amicale premergătoare turneului final, 6-2 cu Panama și 2-1 cu Egipt.

Lotul Braziliei la CM 2026

PORTARI: Alisson Becker (Liverpool), Weverton (Gremio), Ederson (Fenerbahce)

FUNDAȘI: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Leo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Roger Ibanez (Al-Ahli)

MIJLOCAȘI: Ederson Silva (Atalanta), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo)

ATACANȚI: Vinicius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Endrick (Olympique Lyonnais), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth)