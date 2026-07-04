Ce surpriză! Pe lista cui a ajuns Mircea Rednic, la un an după ultima experiență

Rednic, ultima dată antrenor în Belgia, la Standard Liege, unde a rezistat doar cinci meciuri, ar fi ajuns în ultimele zile pe lista tunisienilor de la Club Sportif Sfaxien, formație care a încheiat pe locul 3 în ultima ediție de campionat.

Presa tunisiană: Mircea Rednic, pe lista lui CS Sfaxien

Tehnicianul român ar fi însă doar a doua variantă luată în calcul de clubul cu 8 titluri de campioană în Tunisia, anunță Djerid FM. Principala țintă este sârbul Milutin Sredojevic (56 de ani), de asemenea liber de contract, care are o experiență vastă în fotbalul african.

Presa din Tunisia notează că sunt șanse foarte mari ca Sredojevic să accepte oferta de la CS Sfaxien. Sârbul are în palmares trofee cucerite în Egipt, Etiopia, Uganda sau Sudan.

Pe lângă Sredojevic și Rednic, pe lista conducerii clubului din Tunisia s-ar mai afla și Christian Bracconi (65 de ani), ultima dată în staff-ul lui Esperance Tunis.