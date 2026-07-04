Ce surpriză! Pe lista cui a ajuns Mircea Rednic, la un an după ultima experiență

Rednic, ultima dată antrenor în Belgia, la Standard Liege, unde a rezistat doar cinci meciuri, ar fi ajuns în ultimele zile pe lista tunisienilor de la Club Sportif Sfaxien, formație care a încheiat pe locul 3 în ultima ediție de campionat.
Presa tunisiană: Mircea Rednic, pe lista lui CS Sfaxien
Tehnicianul român ar fi însă doar a doua variantă luată în calcul de clubul cu 8 titluri de campioană în Tunisia, anunță Djerid FM. Principala țintă este sârbul Milutin Sredojevic (56 de ani), de asemenea liber de contract, care are o experiență vastă în fotbalul african.
Presa din Tunisia notează că sunt șanse foarte mari ca Sredojevic să accepte oferta de la CS Sfaxien. Sârbul are în palmares trofee cucerite în Egipt, Etiopia, Uganda sau Sudan.
Pe lângă Sredojevic și Rednic, pe lista conducerii clubului din Tunisia s-ar mai afla și Christian Bracconi (65 de ani), ultima dată în staff-ul lui Esperance Tunis.
Chiar dacă Rednic nu va fi ales de CS Sfaxien, România avea un reprezentant în rândul antrenorilor din campionatul Tunisiei. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a revenit la vicecampioana Esperance Tunis.
Mircea Rednic: "Dacă revin în România, o să fiu mult mai atent"
Campion al României cu Rapid și Dinamo din postura de antrenor, Rednic a antrenat ultima dată în Superliga la UTA Arad, în perioada aprilie 2023 - iunie 2025. Ulterior, a avut un mandat scurt pe banca lui Standard Liege, unde a rezistat doar 5 meciuri.
Într-un interviu acordat în iunie pentru PRO TV, "Puriul" explica în ce condiții s-ar întoarce în Superliga.
"Nu știu dacă m-aș întoarce în România, dar o să fiu mult mai atent la deciziile pe care le iau. Am luat echipe care ca situație financiară, ca obiectiv și condiții de pregătire nu erau... mi s-a cerut să ne salvăm de la retrogradare și ne-am salvat. Când am avut condiții, am avut și rezultate", a spus Rednic, într-un interviu pentru PRO TV.
Ultimele mandate ale lui Rednic din Superliga au fost la echipe aflate în partea inferioară a clasamentului: Poli Iași, FC Viitorul, Dinamo și UTA Arad.