Primele cuvinte ale atacantului atacat de Gigi Becali după ce a semnat cu noua echipă

Primele cuvinte ale atacantului atacat de Gigi Becali după ce a semnat cu noua echipă Fotbal extern
SPORT.RO
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Atacantul nigerian David Ankeye a fost prezentat oficial la noua sa formație. Jucătorul umilit în trecut de Gigi Becali a oferit primele reacții după definitivarea mutării.

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David AnkeyeGigi Becalizeleznicar pancevo
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Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a fost achiziționat de clubul sârb Zeleznicar Pancevo. Transferul a costat 500.000 de euro, iar contractul semnat este valabil pe o perioadă de trei ani.

Nigerianul ajunge în Serbia de la Genoa. În ianuarie 2024, multipla campioană a Italiei a plătit 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Sheriff Tiraspol, echipă cu care a evoluat în Liga Campionilor. Traseul său recent a inclus împrumuturi la formația românească Rapid, la Virtus Entella și la clubul cipriot Krasava, unde a evoluat în ultima stagiune.

Ambiții mari la noua formație

Vârful, care poate evolua și pe poziție de extremă, a vorbit despre obiectivele sale în Serbia. „Sunt fericit că sunt aici. Abia aștept să vă cunosc și sunt pregătit să dau maximum pentru această echipă și pentru această stemă. Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea la acest club, să ajut echipa să progreseze și prin asta să fac următorul pas în cariera mea”, a spus noul jucător al celor de la Zeleznicar.

Deși are o înălțime de 1,91 metri, atacantul iese în evidență prin viteză. „M-aș descrie ca un jucător rapid, agresiv pe teren și ca un atacant care marchează goluri. Jucătorul meu preferat este Samuel Eto'o”, a adăugat Ankeye.

David Ankeye, atacat de Gigi Becali

Transferul la Zeleznicar nu este prima sa legătură cu Serbia. Fotbalistul a dezvăluit parcursul său de la începutul carierei europene: „Când aveam 18 ani, am fost la Steaua Roșie câteva săptămâni, dar am decis să plec la Hammarby, în Suedia. Acolo mi-am început cariera europeană”, a transmis nigerianul.

David Ankeye reprezintă a patra achiziție a echipei Zeleznicar în perioada de mercato de vară, după venirile lui Billy G, Nemanja Zarić și Mamane Amadou Sabo.

Trecut pe la Rapid, în sezonul 2024-2025, Ankeye a fost atacat dur de Gigi Becali, care l-a dorit la FCSB în 2024: ”Uită-l pe Ankeye. Ăla nu e fotbalist, se încurcă în minge. Și eu sunt mai bun decât el. Mai bine joci în 10 decât să-l bagi pe el. Cum să-l ții pe Burmaz pe bancă? E fotbalist, mă”, spunea Gigi Becali.

  • Ankeye rapid
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David Ankeye, atacant Sheriff Tiraspol / Foto: Imago
David Ankeye, atacantul lui Sheriff Tiraspol / Foto: Getty Images
David Ankeye (stânga), atacantul lui Sheriff Tiraspol / Foto: Getty Images
David Ankeye, după ratarea din meciul AS Roma - Sheriff / Foto: Imago
David Ankeye, după ratarea din meciul AS Roma - Sheriff / Foto: Imago
David Ankeye (stânga), atacantul lui Sheriff Tiraspol / Foto: Getty Images
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