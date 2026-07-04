Primele cuvinte ale atacantului atacat de Gigi Becali după ce a semnat cu noua echipă

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a fost achiziționat de clubul sârb Zeleznicar Pancevo. Transferul a costat 500.000 de euro, iar contractul semnat este valabil pe o perioadă de trei ani.

Nigerianul ajunge în Serbia de la Genoa. În ianuarie 2024, multipla campioană a Italiei a plătit 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Sheriff Tiraspol, echipă cu care a evoluat în Liga Campionilor. Traseul său recent a inclus împrumuturi la formația românească Rapid, la Virtus Entella și la clubul cipriot Krasava, unde a evoluat în ultima stagiune.

Ambiții mari la noua formație

Vârful, care poate evolua și pe poziție de extremă, a vorbit despre obiectivele sale în Serbia. „Sunt fericit că sunt aici. Abia aștept să vă cunosc și sunt pregătit să dau maximum pentru această echipă și pentru această stemă. Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea la acest club, să ajut echipa să progreseze și prin asta să fac următorul pas în cariera mea”, a spus noul jucător al celor de la Zeleznicar.

Deși are o înălțime de 1,91 metri, atacantul iese în evidență prin viteză. „M-aș descrie ca un jucător rapid, agresiv pe teren și ca un atacant care marchează goluri. Jucătorul meu preferat este Samuel Eto'o”, a adăugat Ankeye.