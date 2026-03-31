Bosnia - Italia, de la 21:45. Echipe probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Una dintre partidele cele mai așteptate din barajul pentru Mondial este, indiscutabil, Bosnia - Italia. Echipa care ne-a făcut zile fripte în grupă învingându-ne de două ori, Bosnia, dă piept cu o națională rănită: Italia. Squadra azzura este pentru a 3 a oară în barajul pentru Cupa Mondială, iar asta le dă fiori suporterilor italieni, pentru că în precedentele două baraje au fost eliminați de către Suedia respectiv Macedonia de Nord, chiar în Italia.

Bosnia - Italia | Echipe probabile

Bosnia & Hertegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko

Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito

Bosnia - Italia, cote pariuri

Casele de pariuri o dau favorită pe Italia, cu o cotă de 1.59 pentru o victorie în timpul regulamentar.

Bosnia are o cotă de 6.90 pentru o victorie în timp regulamentar.

Bosnia merge mai departe - 4.05

Italia merge mai departe - 1.25

În ultimele 5 meciuri directe, Italia conduce cu 4-0, un meci terminându-se la egalitate.

Italia este pe poziția a 13 a în clasamentul FIFA, în timp ce Bosnia este pe 71.

Partida se joacă la Zenica, pe un stadionul total depășit, același unde a jucat și România și a pierdut cu 3-1, contestând calitatea gazonului.

Clement Turpin va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,39 cartonașe galbene pe meci și 0,28 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Italia se califică