Selecţionata din Noua Caledonie a fost eliminată din cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, joi, la Guadalajara (Mexic), după ce a fost învinsă cu scorul de 1-0 de Jamaica.

Jamaica va înfrunta Republica Democrată Congo, marţi, în finala barajului pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, informează AFP.

Câştigătoarea mini-turneului de la Guadalajara va completa Grupa K a Cupei Mondiale 2026, din care mai fac parte Columbia, Portugalia şi Uzbekistan.

Noua Caledonie - Jamaica 0-1, pentru "Reggae Boyz" urmează finala cu RD Congo

Un gol rapid marcat de Bailey Cadamarteri (18), care a reluat o lovitură liberă directă, degajată prost de portarul advers, le-a permis "Reggae Boyz" să îşi menţină speranţele unei a doua participări la Cupa Mondială de fotbal, după ediţia din 1998 din Franţa.

La rândul ei, Noua Caledonie, aflată pe locul 150 în clasamentul FIFA, a ratat performanţa unei prime participări la Cupa Mondială, ce va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, scrie Agerpres.

