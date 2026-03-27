VIDEO Cum era să dea gol de la 60 de metri Noua Caledonie în play-off-ul pentru CM 2026 și ce jucător din Superligă a evoluat cu Jamaica

Mai sunt șase locuri rămase libere la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Noua CaledonieJamaicaJekob JenoJoseph AthaleBailey Cadamarteri
Selecţionata din Noua Caledonie a fost eliminată din cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, joi, la Guadalajara (Mexic), după ce a fost învinsă cu scorul de 1-0 de Jamaica.

Jamaica va înfrunta Republica Democrată Congo, marţi, în finala barajului pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, informează AFP.

Câştigătoarea mini-turneului de la Guadalajara va completa Grupa K a Cupei Mondiale 2026, din care mai fac parte Columbia, Portugalia şi Uzbekistan.

Noua Caledonie - Jamaica 0-1, pentru "Reggae Boyz" urmează finala cu RD Congo

Un gol rapid marcat de Bailey Cadamarteri (18), care a reluat o lovitură liberă directă, degajată prost de portarul advers, le-a permis "Reggae Boyz" să îşi menţină speranţele unei a doua participări la Cupa Mondială de fotbal, după ediţia din 1998 din Franţa.

La rândul ei, Noua Caledonie, aflată pe locul 150 în clasamentul FIFA, a ratat performanţa unei prime participări la Cupa Mondială, ce va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, scrie Agerpres.

Joseph Athale, aproape de golul anului

Pe stadionul din Guadalajara, care va găzdui patru meciuri ale turneului final în această vară, Jamaica a dominat jocul, dar a tremurat în câteva ocazii, în special la un şut de la aproape 60 de metri al lui Joseph Athale, aproape de a-l loba pe portar (32), sau la un alt şut similar al lui Georges Gope-Fenepej (35), după o eroare defensivă gravă. VIDEO AICI

La învinși a fost integralist Jekob Jeno, mijlocaș defensiv sau fundaș lateral care a început sezonul actual în Superligă, la Unirea Slobozia (10 meciuri jucate), dar care în iarnă s-a transferat în Israel.

Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
Fotbalistul de Mondial de la Fenerbahce și naționala Turciei care s-a născut în România! Plin de sânge, i-a dat gol lui Galatasaray, apoi a leșinat
Fotbalistul de Mondial de la Fenerbahce și naționala Turciei care s-a născut în România! Plin de sânge, i-a dat gol lui Galatasaray, apoi a leșinat
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale



FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
Tornadă de goluri în Slovacia - Kosovo! Toate meciurile din barajele pentru CM 2026 le găsești aici
Tornadă de goluri în Slovacia - Kosovo! Toate meciurile din barajele pentru CM 2026 le găsești aici
Fotbalistul în cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!
Fotbalistul în cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Trădare națională: englezii rămân fără un fotbalist format de Manchester United. Destinație exotică pentru Mason Greenwood
Trădare națională: englezii rămân fără un fotbalist format de Manchester United. Destinație exotică pentru Mason Greenwood
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

