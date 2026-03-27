Naționala condusă de Serghei Rebrov a pierdut aseară, 26 martie, scor 1-3, în fața Suediei, la Valencia. Suedezii antrenați de Graham Potter s-au impus prin hat-trick-ul reușit de Viktor Gyokeres, în timp ce pentru ucraineni a punctat Matviy Ponomarenko. Problemele oaspeților au început însă dinaintea partidei, în perioada pregătirilor din Spania.

Spargere în camerele de hotel

Publicația Record, citată de The Sun, notează că hoții au pătruns în camerele fotbaliștilor și ale staff-ului tehnic. Au fost sustrase sume de bani, ceasuri și alte obiecte de lux.

Jurnalistul ucrainean Igor Burbas a oferit detalii despre incidentul care a afectat lotul din care au făcut parte și jucători precum Vitaliy Mykolenko sau Yehor Yarmolyuk.

„Înainte de deplasarea la Valencia, echipa națională a fost jefuită la propriu. S-a întâmplat la hotel, când erau plecați din camere. Indivizi necunoscuți au spart camerele și au jefuit jucătorii și staff-ul tehnic. Au furat bani, obiecte de lux și ceasuri evaluate la mii de euro. Lui Alberto Bosch, asistentul lui Serghei Rebrov, i s-au furat 1.800 de euro, de exemplu. Ce stare de spirit mai poate avea echipa după asta?”, a spus Igor Burbas.

După victoria în fața Ucrainei, Suedia urmează să întâlnească Polonia pe 31 martie, pentru un loc la turneul final din America.