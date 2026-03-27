Echipa pregătită de Mirel Rădoi a bifat un rezultat de egalitate (0-0 cu Metaloglobus București) și o victorie (1-0 vs. UTA) în primele două runde din play-out-ul Superligii României.

Campioana en-titre e pe primul loc în clasamentul play-out-ului cu 27 de puncte. Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani de vineri, 3 aprilie, de la ora 20:30, în runda #3.

MM Stoica anunță următoarea mutare la FCSB: ”Dacă reușim să îl aducem, va fi un transfer mare”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că roș-albaștrii au pus ochii pe un jucător și că vor încerca să-l aducă la echipă în fereastra de transferuri din vară.

MM nu a spus însă și numele acestuia, invocând faptul că i-ar putea crește cota, dar a ținut să puncteze faptul că în iarnă FCSB și-a mai încercat norocul cu mutarea lui.

”(n.r. – De ce nu îi faceți ofertă lui Neluțu pentru Biliboc?) Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția aia. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia. Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert.

Nu contează vârsta, dar avem un alt jucător străin pe care îl urmărim pentru poziția asta. Un jucător cu aceleași calități, doar că mai experimentat. Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi. (n.r. – Sunteți închiși?) Nu suntem închiși deloc. Am încercat să îl luăm în iarnă, dar n-am reușit. Nu mai conta nici cât ofeream pentru că președintele echipei la care joacă a spus clar că nu e de vânzare și cu asta basta. Sperăm să îl luăm vară

Mi se pare foarte, foarte bun. Îl urmăresc meci de meci de atunci și e cel mai bun din echipa lui. Tocmai de aceea sunt un pic cam speriat, ca nu cumva să atragă atenția unora care sunt peste noi”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.