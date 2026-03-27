Cine a urmărit cariera antrenorului László Bölöni (73 de ani) și a vorbit cu el, periodic, de-a lungul anilor, s-a convins de un lucru: Loți e un tip cu standarde foarte înalte!

Așa se și explică faptul că, de câte ori un jucător român a scos capul în campionatul nostru și a entuziasmat lumea prin evoluții mai bune, Bölöni a refuzat să fie luat de val. Atunci când a comentat astfel de cazuri, când i s-a cerut părerea despre câte un fotbalist promițător, Loți a invitat la calm. Și mai mereu a subliniat că valoarea sportivă are nevoie de confirmare îndelungată la un nivel foarte înalt. Ceea ce, din păcate, jucătorii români reușesc din ce în ce mai puțin spre deloc.

Bölöni, dezamăgit de Florinel Coman

În acest context, a surprins un pic o declarație dată de Bölöni, în vara anului 2024. În acel moment, fostul selecționer a fost întrebat despre transferul lui Florinel Coman, de la FCSB la Al-Gharafa (Qatar). La vremea respectivă, Florinel era jucător de națională și venea după două sezoane excelente în țară: 29 de goluri, 22 de pase de gol!

„Am citit această știre puțin deranjantă. Eu așa cred, că acest băiat (n.r. – Florinel Coman) merită mai mult, un fotbal mai bun. Eu nu vreau să condamn, pentru că am lucrat și eu acolo, dar atunci când pui piciorul acolo, pierzi 20% din ceea ce știi, la antrenament încă 10%, la meci încă 20%… E foarte greu și noi nu suntem suficienți de căliți. Acest băiat ar merita un club european. De ce nu ajunge acolo? Nu știu“, a spus Bölöni, în 2024.

Acum, la aproape doi ani de la această declarație, Coman e un jucător pierdut în anonimatul fotbalului din Qatar. Și, pe fondul marginalizării sale la Al-Gharafa, unde mai mult n-a jucat decât a jucat, a pierdut contactul și cu echipa națională. Ultima sa convocare datează din noiembrie 2024!