Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!"

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un tip exigent, care ridică mereu ștacheta, Loți avea așteptări mari de la un jucător de echipa națională care, între timp, și-a pierdut busola din punct de vedere fotbalistic.

Cine a urmărit cariera antrenorului László Bölöni (73 de ani) și a vorbit cu el, periodic, de-a lungul anilor, s-a convins de un lucru: Loți e un tip cu standarde foarte înalte!

Așa se și explică faptul că, de câte ori un jucător român a scos capul în campionatul nostru și a entuziasmat lumea prin evoluții mai bune, Bölöni a refuzat să fie luat de val. Atunci când a comentat astfel de cazuri, când i s-a cerut părerea despre câte un fotbalist promițător, Loți a invitat la calm. Și mai mereu a subliniat că valoarea sportivă are nevoie de confirmare îndelungată la un nivel foarte înalt. Ceea ce, din păcate, jucătorii români reușesc din ce în ce mai puțin spre deloc.

Bölöni, dezamăgit de Florinel Coman

În acest context, a surprins un pic o declarație dată de Bölöni, în vara anului 2024. În acel moment, fostul selecționer a fost întrebat despre transferul lui Florinel Coman, de la FCSB la Al-Gharafa (Qatar). La vremea respectivă, Florinel era jucător de națională și venea după două sezoane excelente în țară: 29 de goluri, 22 de pase de gol!

Am citit această știre puțin deranjantă. Eu așa cred, că acest băiat (n.r. – Florinel Coman) merită mai mult, un fotbal mai bun. Eu nu vreau să condamn, pentru că am lucrat și eu acolo, dar atunci când pui piciorul acolo, pierzi 20% din ceea ce știi, la antrenament încă 10%, la meci încă 20%… E foarte greu și noi nu suntem suficienți de căliți. Acest băiat ar merita un club european. De ce nu ajunge acolo? Nu știu“, a spus Bölöni, în 2024.

Acum, la aproape doi ani de la această declarație, Coman e un jucător pierdut în anonimatul fotbalului din Qatar. Și, pe fondul marginalizării sale la Al-Gharafa, unde mai mult n-a jucat decât a jucat, a pierdut contactul și cu echipa națională. Ultima sa convocare datează din noiembrie 2024!

Sport.ro tocmai a avut un dialog cu László Bölöni despre meciul Turcia – România în care, pe finalul discuției, l-a chestionat pe tehnicianul de 73 de ani și despre Florinel Coman (27 de ani). Mai ales că și Loți a lucrat în Qatar, în perioada 2012-2015, când a pregătit Al-Khor.

Sport.ro: Ultima întrebare, fără legătură cu echipa națională. Acum 2 ani, când Florinel Coman s-a transferat de la FCSB în Qatar, ați fost surprins. Ați spus că vă așteptați să-l vedeți în Europa. Acum, nu prea joacă nici în Qatar. Vă surprinde treaba asta?

László Bölöni: Da, da, da! Înseamnă că lipsește ceva. Și poate că acest ceva nu e o lipsă fotbalistică.... 

Mai ales că ați antrenat în Qatar. Bănuiesc că nivelul nu e foarte ridicat...

Sigur că nu (oftează lung)...

Coman, în depresie fotbalistică: ce a trăit fostul star al FCSB-ului în Qatar
Coman, pedepsit încă o dată în Qatar: decizia a fost anunțată oficial
Coman, decădere șocantă: ce i s-a întâmplat în derby-ul din Qatar e de noaptea minții!
Kosovo - România live online în preliminariile EURO U21 2027. Unde vezi în exclusivitate meciul micilor tricolori
Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”
Triplul câștigător al Ligii Campionilor vrea să plece de la Real Madrid la un alt nume greu din La Liga
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, de la 20:00. UPDATE Decar de la Dinamo!
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor



Echipa națională a publicat ”imaginile care dor”
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
ACUM România U20 - Polonia U20 0-0 în Elite League! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Craiova
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Laszlo Boloni și-a dat acordul! Ce echipă preia, după ce a retrogradat cu Metz în Ligue 2
Ladislau Boloni, OUT de la Metz? Anunţul făcut de presa franceză
Cum a reacționat Ladislau Boloni când a fost întrebat dacă preia echipa națională a României
Ladislau Boloni a dat verdictul despre Ianis Hagi
stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

