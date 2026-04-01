Prima reprezentativă a ratat calificarea și la ediția din 2026 a Campionatului Mondial. România nu a mai fost prezentă la turneul final de 28 de ani, astfel că tricolorii vor trece pe lângă al șaptelea CM consecutiv.

Pe banca naționalei în semifinala barajului cu Turcia, pierdută cu 1-0, a stat Mircea Lucescu, iar la amicalul cu Slovacia de marți seară (0-2) secundul Jerry Gane a preluat frâiele naționalei, după ce lui ”Il Luce” i s-a făcut rău în weekend și a fost transportat de urgență la spital.

E de așteptat ca Lucescu să se retragă din funcția de principal în următoarele zile, iar principalul favorit să-i ia locul este Gheorghe Hagi, care și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța și a devenit eligibil să colaboreze cu Federația Română de Fotbal.

Bogdan Stelea, verdict crunt despre numirea lui Hagi la națională: ”E purul adevăr”

Bogdan Stelea, component al Generației de Aur, a vorbit despre Slovacia - România, dar și despre faptul că nu vede cum Hagi poate să redreseze naționala. Fostul internațional a susținut că România nu mai are valoare în fotbal.

”Aioani, cum să spun, este un portar care tot timpul a jucat bine din punct de vedere al construcției. Faptul că i s-a întâmplat acum e un mare ghinion, nu pot să fiu atât de drastic și să îl judec pentru ce a făcut. E o manieră de a juca și îți asumi și greșelile.

Sunt multe lucruri de vorbit, antrenorul e cel care dă o directivă, spune că începem să construim, dar în orice situație e asumarea jucătorului. Nu poți să îți asumi riscuri când vezi că vin 4 atacanți să facă pressing. Tu încă încerci să construiești, e o chestie de a judeca o fază.

La primul gol, marea problemă e cum ne-am organizat la corner. Faptul că Bîrligea a primit mingea în piept sau că s-a întâmplat să o bage în poartă sunt lucruri care se întâmplă. Probabil că nu avem valoare pentru a ne califica la Mondiale.

Asta e, trebuie să o recunoaștem. Ajungem să jucăm baraje pe care nu știm să le gestionăm sau nu avem valoare să le trecem. Pur și simplu, ăsta e purul adevăr. Nu mă aștept ca Gică Hagi să schimbe mare lucru, nu ține de el”, a spus Stelea, potrivit gsp.