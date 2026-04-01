GALERIE FOTO La Sarajevo, ca la Rio! Cum s-au bucurat bosniacii după calificarea la CM 2026

Bosnia a obținut a doua calificare din istorie la Campionatul Mondial.

După ediția din 2014 la care a fost prezentă, Bosnia a ratat Mondialul din 2018 și cel din 2022, dar va merge peste Ocean la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Marți seară, Bosnia a trecut și de Italia în finala barajului pentru CM 2026 și s-a calificat la turneul final. 1-1 a indicat tabela de marcaj la capătul celor 120 de minute, iar totul s-a decis la loviturile de departajare, unde gazdele s-au impus cu 4-1.

Pentru Italia a fost o rușine, așa cum a descris-o jurnalistul sportiv Nicolo Schira, marcând a treia calificare ratată consecutivă la Campionatul Mondial.

După victoria în fața italienilor, suporterii Bosniei au luat cu asalt orașul Sarajevo. Au cântat, au dansat și s-au bucurat enorm pentru a doua accedere la un turneu de o asemenea anvergură.

Selecționerul Bosniei a dezvăluit secretul din spatele calificării la CM 2026: ”Asta le-am spus jucătorilor”

După meci, Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a explicat că le-a spus jucătorilor să intre pe teren și să se distreze și a ținut să puncteze, de asemenea, și faptul că nu s-a simțit niciodată mai sigur de victorie.

”Le-am spus jucătorilor să intre pe teren și să se distreze. Nu am intrat sau terminat niciodată un meci mai calm, am văzut asta în ochii lor, îmi plac foarte mult acești jucători, sunt tipi cu caracter. Avem jucători de care suntem mândri. Acum le-am spus că trebuie să mergem la un turneu la fiecare doi ani.

La începutul primei reprize, am avut niște probleme. Nu am avut organizare, nu ne-am poziționat unde ar fi trebuit, nu am avut grijă de adversari. De aceea am fost prinși pe niște contraatacuri. Dar împotriva unei echipe de talie mondială care se apără bine chiar și cu 10 jucători, ați văzut că am crezut din primul moment”, a spus Barbarez, potrivit Reuters.

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Jurnalistul Nicolo Schira a tunat după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026: ”Uite în ce hal am ajuns! Rușine!”
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Echipa națională va avea o deplasare de coșmar în Bosnia. Motivul e de domeniul filmelor horror
Raul Rusescu lovește, după ce a văzut-o jucând în cupele europene: ”Timidă, depășită tactic, tehnic și fizic”
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

