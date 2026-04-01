După ediția din 2014 la care a fost prezentă, Bosnia a ratat Mondialul din 2018 și cel din 2022, dar va merge peste Ocean la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. La Sarajevo, ca la Rio! Cum s-au bucurat bosniacii după calificarea la CM 2026

Sursă Foto: Imago Images Marți seară, Bosnia a trecut și de Italia în finala barajului pentru CM 2026 și s-a calificat la turneul final. 1-1 a indicat tabela de marcaj la capătul celor 120 de minute, iar totul s-a decis la loviturile de departajare, unde gazdele s-au impus cu 4-1. Pentru Italia a fost o rușine, așa cum a descris-o jurnalistul sportiv Nicolo Schira, marcând a treia calificare ratată consecutivă la Campionatul Mondial. După victoria în fața italienilor, suporterii Bosniei au luat cu asalt orașul Sarajevo. Au cântat, au dansat și s-au bucurat enorm pentru a doua accedere la un turneu de o asemenea anvergură.

Selecționerul Bosniei a dezvăluit secretul din spatele calificării la CM 2026: ”Asta le-am spus jucătorilor” După meci, Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a explicat că le-a spus jucătorilor să intre pe teren și să se distreze și a ținut să puncteze, de asemenea, și faptul că nu s-a simțit niciodată mai sigur de victorie. ”Le-am spus jucătorilor să intre pe teren și să se distreze. Nu am intrat sau terminat niciodată un meci mai calm, am văzut asta în ochii lor, îmi plac foarte mult acești jucători, sunt tipi cu caracter. Avem jucători de care suntem mândri. Acum le-am spus că trebuie să mergem la un turneu la fiecare doi ani. La începutul primei reprize, am avut niște probleme. Nu am avut organizare, nu ne-am poziționat unde ar fi trebuit, nu am avut grijă de adversari. De aceea am fost prinși pe niște contraatacuri. Dar împotriva unei echipe de talie mondială care se apără bine chiar și cu 10 jucători, ați văzut că am crezut din primul moment”, a spus Barbarez, potrivit Reuters.