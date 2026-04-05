Trump pregătește eliminarea Iranului de la Mondiale: „Am anunțat FIFA" CM 2026
Amir Kiarash
SUA, gazda Mondialului alături de Canda și Mexic, dă năștere la o situație halucinantă.

Telenovela participării Iranului la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) se prelungește! Teoretic, perșii ar trebui să întâlnească Noua Zeelandă (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle), în grupa G. Practic, totul e în aer, în momentul de față!

Înainte ca Israel și Statele Unite ale Americii să lanseze un atac devastator asupra Iranului, începând cu 28 februarie, componenții naționalei s-au dus, pe rând, la ambasada SUA din Dubai (Emiratele Arabe Unite) pentru a-și depune cererile de viză. Asta deoarece, după Revoluția Islamică din 1979, America nu mai are ambasadă pe teritoriul Iranului. 

Chiar dacă, între timp, au trecut aproape 40 de zile de când iranienii au solicitat vizele de America, nicio cerere n-a fost aprobată! Anunțul a fost făcut, astăzi, de președintele federației de la Teheran, Mehdi Taj (foto, jos).

Nu America e organizatoarea Mondialului, ci FIFA. Dar, deocamdată, nu ni s-au eliberat vizele cerute pentru echipa națională. Nici măcar o viză n-a fost obținută. Am luat legătura cu FIFA și am semnalat această situație. O asemenea practică trebuie să fie condamnată. Rămâne de văzut ce vom face“, a declarat șeful fotbalului iranian.

Declarațiile lui Mehdi Taj au fost completate de cele oferite de Ahmad Donyamali, ministrul Sporturilor din Iran. Acesta a lăsat de înțeles că participarea primei reprezentative, la CM 2026, rămâne sub semnul întrebării.

În continuare, solicităm celor de la FIFA ca meciurile noastre să fie mutate în Mexic. Deocamdată, n-am primit un răspuns oficial, în acest sens. Dacă această solicitare va fi acceptată, participarea Iranului, la Mondiale, va fi sută la sută. În caz contrar, guvernul va avea ultimul cuvânt“, a spus Donyamali.

