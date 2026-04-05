Telenovela participării Iranului la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) se prelungește! Teoretic, perșii ar trebui să întâlnească Noua Zeelandă (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle), în grupa G. Practic, totul e în aer, în momentul de față!

Înainte ca Israel și Statele Unite ale Americii să lanseze un atac devastator asupra Iranului, începând cu 28 februarie, componenții naționalei s-au dus, pe rând, la ambasada SUA din Dubai (Emiratele Arabe Unite) pentru a-și depune cererile de viză. Asta deoarece, după Revoluția Islamică din 1979, America nu mai are ambasadă pe teritoriul Iranului.

Chiar dacă, între timp, au trecut aproape 40 de zile de când iranienii au solicitat vizele de America, nicio cerere n-a fost aprobată! Anunțul a fost făcut, astăzi, de președintele federației de la Teheran, Mehdi Taj (foto, jos).