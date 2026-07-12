Suporterii dinamoviști l-au dorit înapoi la gruparea alb-roșie pe Patrick Olsen, mijlocașul în vârstă de 32 de ani, care i-a părăsit pe ”Câini” în vara anului trecut pentru a semna cu AC Horsens, în Danemarca.

Patrick Olsen nu revine la Dinamo

Horsens a reușit promovarea în prima ligă alături de Olsen, însă fotbalistul nu va mai continua la echipă. Cu toate acestea, mijlocașul nu ia în considerare să revină în ”Ștefan cel Mare”.

Presa daneză a anunțat că Olsen este aproape de un acord cu divizionara secundă, Boldklubben af 1983.

Patrick Olsen este programat la vizita medicală, iar, dacă totul va decurge fără probleme, mijlocașul va semna contractul.

Suma câștigată de Dinamo după promovarea lui Horsens

În momentul în care Dinamo l-a vândut pe Olsen la Horsens, ”Câinii” au încasat 250.000 de euro, dar și un procent dintr-un transfer ulterior.

De asemenea, s-a specificat că, în cazul în care Horsens va promova, ceea ce s-a și întâmplat, atunci clubul din ”Ștefan cel Mare” va încasa un bonus de 150.000 de euro.