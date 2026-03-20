Duelul de la Istanbul este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00. Indiferent de deznodământul partidei, ambele naționale vor mai disputa un joc pe 31 martie. Câștigătoarea va întâlni echipa care învinge în duelul Slovacia - Kosovo.

Reunirea naționalei Turciei este stabilită pentru luni, 23 martie. Fotbaliștii vor sosi însă treptat în cantonament începând de astăzi, 20 martie, în funcție de programul echipelor de club la care evoluează. Jurnaliștii turci au transmis că antrenorul va susține conferința de presă miercuri, la ora 12:45, ora României.

Jucătorii convocați de Vincenzo Montella

Din cei 30 de jucători chemați, doar 23 pot fi trecuți pe foaia de joc. Lista preliminară este următoarea.

Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Muhammed Sengezer (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray);

Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Rizespor), Zeki Celik (AS Roma);

Mijlocași: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund);

Atacanți: Aral Simshir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray).