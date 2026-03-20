Pe lista lui Mircea Lucescu se găsesc patru fotbaliști care nu au apucat să joace deloc în tricolor: portarii Marian Aioani (Rapid) și Mihai Popa (CFR Cluj), fundașul central Andrei Coubiș (Universitatea Cluj) și atacantul Marius Coman (UTA).

Cei patru potențiali debutanți din tabăra României

Aioani și Popa ar putea debuta contra Turciei doar în cazul unei accidentări a lui Ionuț Radu. Portarul Celtei Vigo este indiscutabil prima variantă dintre buturi pentru Mircea Lucescu.

De asemenea, vârful Marius Coman, în mod normal, va avea statutul de al treilea atacant după Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Cele mai mari șanse pentru un debut contra Turciei dintre cei patru le are Andrei Coubiș, fie și în calitate de rezervă. Mircea Lucescu nu are foarte multe variante solide în defensivă.

Lotul integral al României

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Au mai rămas doar șase zile înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.