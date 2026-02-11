FCSB a ajuns miercuri seară în Bănie. Delegația campioanei s-a cazat și e gata de primul meci al „dublei” cu Universitatea Craiova. Delegația bucureșteană a sosit cu autocarul la un hotel din centrul Craiovei în cursul serii de miercuri.

Cele două formații se înfruntă joi, 12 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Disputa face parte din Grupa B a Cupa României, acolo unde oltenii ocupă prima poziție cu 6 puncte, în timp ce bucureștenii sunt pe locul patru, cu 3 puncte.

Absențe importante la cele două echipe

Gruparea roș-albastră nu va putea conta pentru această partidă pe stoperul Siyabonga Ngezana, care s-a accidentat și va lipsi până în aprilie, având nevoie de o intervenție chirurgicală la menisc.

În același timp, nici echipa gazdă nu se va putea bazeaza pe mijlocașul Ștefan Baiaram în aceste două jocuri extrem de importante, acesta fiind suspendat două etape în urma conflictului pe care l-a avut cu fanii lui Dinamo (1-1).