LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00, naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, întâlnește Irak în prima manșă din barajul asiatic care mai oferă o șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Mai exact, după returul Irak - EAU de marți 18 noiembrie, naționala câștigătoare în dubla manșă se va califica în play-off-ul inter-confederații, cel care va asigura în cele din urmă ultimele două locuri pentru turneul final CM 2026.

În play-off-ul intercontinental vor participa Bolivia, Noua Caledonie, o națională din Asia (Emiratele Arabe Unite sau Irak), o națională din Africa (unde semifinalele din baraj sunt Nigeria - Gabon și Camerun - RD Congo pe 13 noiembrie, cu finala pe 16 noiembrie) și alte două din CONCACAF (America de Nord și Centrală și Caraibe).

Olăroiu, situație fără precedent în Emirate: anunțul arabilor



Există un interes uriaș în jurul meciului Emirate – Irak de astăzi de la Abu Dhabi. Iar presa arabă tocmai a anunțat că toate cele 36,186 de bilete au fost vândute!

E o situație fără precedent, în ultimii mulți ani, pentru un meci de pe teren propriu al naționalei Emiratelor.

După această partidă tur, într-o atmosferă incendiară, și returul va fi sufocant. Pentru că irakienii au ales orașul Basra, cu un stadion de 65,227 de locuri, într-o încercare de a valorifica la maxim avantajul terenului propriu.

În toată istoria ei, naționala Emiratelor a fost la un singur Mondial, cel din 1990, în Italia. Și naționala Irakului are tot o calificare, în 1986, la Mexic.

28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final



Știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!

Țările-gazdă:

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud):

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania):

Noua Zeelandă

UEFA (Europa):

Anglia

