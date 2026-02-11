Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a subliniat în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro că Ștefan Baiaram ar fi trebuit suspendat drastic după ce a scuipat un suporter al „câinilor”.

Andrei Nicolescu intervine în cazul Ștefan Baiaram

Nicolescu a spus că printr-un exemplu ar fi descurajate astfel de comportamente precum cel al lui Baiaram de la Dinamo - Universitatea Craiova 1-1.

„Eu cred ca niște sancțiuni individuale mari reprezintă o măsură mai bună decât una colectivă. Dacă într-o anumită perioadă se mai întâmplă aceeași situație, atunci va exista exemplu negativ arătat de sancțiunea foarte drastică”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Ștefan Baiaram, ”OUT” din ambele meciuri cu FCSB

Universitatea Craiova și FCSB se vor duela de două ori în următoarele zile, mai întâi joi în Cupa României și, mai apoi, în campionat, duminică. Ambele partide au o miză imensă. În primul rând, FCSB are nevoie de puncte pentru a fi sigură de calificarea în play-off, iar mai apoi pentru a se înscrie în lupta la titlu, în timp ce oltenii își doresc să își consolideze poziția în vârful clasamentului.

Pe de altă parte, meciul din Cupa României are o importanță aparte pentru FCSB, întrucât, în cazul în care roș albaștrii vor rata calificarea în play-off, echipa patronată de Gigi Becali poate juca în preliminariile Europa League dacă vor câștiga Cupa la finalul sezonului.

Oltenii au mari probleme înaintea celor două jocuri. Ștefan Baiaram a fost judecat de Comisia de Disciplină după gesturile făcute în meciul cu Dinamo, scor 1-1. Atacantul oltenilor a scuipat un suporter dinamovist a primit o suspendare pentru următoarele două meciuri. De altfel, fotbalistul este nevoit să plătească și o amendă în valoare de 6.800 de lei.

”SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova – Incidente - În temeiul art. 52.1.a din RD, se sancționeză jucătorul Baiaram Stefan cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 6.800 lei. Termen 18.02.2026”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.