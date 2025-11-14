VIDEO Cine se califică la CM 2026 din America Centrală și Caraibe: situația înaintea ultimei etape și ”minunea” lui Dick Advocaat!

Cine se califică la CM 2026 din America Centrală și Caraibe: situația &icirc;naintea ultimei etape și &rdquo;minunea&rdquo; lui Dick Advocaat! CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 se îndreaptă către final.

TAGS:
CuracaoDick AdvocaatSurinamHondurasCM 2026
Din articol

Echipele Surinamului (fostă colonie olandeză) şi Curacao (insulă care aparţine Olandei) au obţinut victorii categorice, joi, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Surinam a dispus de El Salvador cu scorul de 4-0 şi conduce în Grupa A a preliminariilor, la egalitate cu Panama, înaintea ultimei etape.

Golurile echipei antrenate de fostul portar olandez Stanley Menzo au fost marcate de Tjarron Cherry (NEC Nijmegen), Richonell Margaret (Go Ahead Eagles), dublă, şi Dhoraso Klas.

Curacao, 7-0 în deplasare cu Bermude și primul loc în grupă

Curacao, pregătită de cunoscutul tehnician olandez Dick Advocaat, a surclasat echipa Bermudelor cu 7-0, în deplasare. 

Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (Gaziantep), Jordi Paulina (Borussia Dortmund) - dublă, Sontje Hansen, Arjany Martha şi Roshon van Eijma au marcat golurile.

Curacao este de asemenea liderul grupei, cu un punct peste Jamaica.

Carlos Mora (Universitatea Craiova) și Costa Rica pierd teren după 0-1 cu Haiti

Costa Rica, una dintre echipele cu pretenţii din zonă, a fost învinsă de Haiti cu 1-0, prin golul lui Frantzdy Pierrot (44), jucător la AEK Atena. 

Costaricanul Carlos Mora (Universitatea Craiova) a jucat din minutul 59.

Cei doi se vor înfrunta în Conference League, pe 18 decembrie, când AEK şi Universitatea vor fi adversare în ultima etapă a competiţiei.

Costa Rica se află doar pe locul al treilea în grupă, devansată de Honduras şi Haiti.

Rezultatele din preliminariile CONCACAF și clasamentele înaintea ultimelor meciuri

Grupa A

Guatemala - Panama 2-3

Surinam - El Salvador 4-0

Clasament:

1. Surinam 9 puncte (8-3)

2. Panama 9 (6-4)

3. Guatemala 5

4. El Salvador 3

Grupa B

Bermude - Curacao 0-7

Trinidad-Tobago - Jamaica 1-1

Clasament:

1. Curacao 11 puncte

2. Jamaica 10

3. Trinidad-Tobago 6

4. Bermude 0

Grupa C

Haiti - Costa Rica 1-0

Nicaragua - Honduras 2-0

Clasament:

1. Honduras 8 puncte (5-2)

2. Haiti 8 (7-6)

3. Costa Rica 6

4. Nicaragua 4

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete, informează Agerpres.

Lista celor 29 echipe deja calificate la CM 2026 și cine joacă în barajul intercontinental

Știm deja 29 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!

Țările-gazdă: 

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud): 

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania): 

Noua Zeelandă

UEFA (Europa): 

Anglia

Franța.

În play-off-ul intercontinental vor participa Bolivia, Noua Caledonie, o națională din Asia (Emiratele Arabe Unite sau Irak - a fost 1-1 în meciul tur), o națională din Africa (unde finala barajului, Nigeria - RD Congo, se joacă pe 16 noiembrie) și alte două din CONCACAF (cele mai bune două locuri 2 din cele trei grupe preliminare din America de Nord și Centrală și Caraibe).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Centrul Londrei, transformat &icirc;ntr-un &bdquo;oraș de corturi&rdquo;: migranți rom&acirc;ni, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
ARTICOLE PE SUBIECT
Un fotbalist rom&acirc;n a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
ULTIMELE STIRI
S&acirc;rbul campion cu FCSB, pronostic &icirc;nainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: &bdquo;Asta e părerea mea&rdquo;
Sârbul campion cu FCSB, pronostic înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: „Asta e părerea mea”
Matematică pură: Norvegia este la CM 2026 &icirc;n proporție de 99,(9)%! Seria uluitoare a lui Erling Haaland și 5 goluri &icirc;n 14 minute
Matematică pură: Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)%! Seria uluitoare a lui Erling Haaland și 5 goluri în 14 minute
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu &bdquo;ciuca bătăilor&rdquo;. Noua formație are &icirc;nfr&acirc;ngeri pe linie și golaveraj -33
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu „ciuca bătăilor”. Noua formație are înfrângeri pe linie și golaveraj -33
Bosnia - Rom&acirc;nia, s&acirc;mbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica &icirc;n duelurile directe
Bosnia - România, sâmbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica în duelurile directe
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO &icirc;n preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO în preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Recomandarile redactiei
S&acirc;rbul campion cu FCSB, pronostic &icirc;nainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: &bdquo;Asta e părerea mea&rdquo;
Sârbul campion cu FCSB, pronostic înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: „Asta e părerea mea”
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu &bdquo;ciuca bătăilor&rdquo;. Noua formație are &icirc;nfr&acirc;ngeri pe linie și golaveraj -33
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu „ciuca bătăilor”. Noua formație are înfrângeri pe linie și golaveraj -33
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu
Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Alte subiecte de interes
Țara cu o populație c&acirc;t Brăila care este ne&icirc;nvinsă &icirc;n preliminariile CM 2026! Selecționer e un nume uriaș
Țara cu o populație cât Brăila care este neînvinsă în preliminariile CM 2026! Selecționer e un nume uriaș
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Atenție, Rom&acirc;nia! Cum a sancționat FIFA o națională pentru manifestările rasiste ale suporterilor din preliminariile CM
Atenție, România! Cum a sancționat FIFA o națională pentru manifestările rasiste ale suporterilor din preliminariile CM
&rdquo;Negri&rdquo; și &rdquo;maimuțe&rdquo;! Scandal rasist la adresa liderului grupei &icirc;n preliminariile Campionatului Mondial din 2026
”Negri” și ”maimuțe”! Scandal rasist la adresa liderului grupei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026
&bdquo;E de &icirc;nchisoare?&rdquo; Cea mai &bdquo;sălbatică&rdquo; intrare din istorie: a rupt doi adversari, apoi s-a luat de arbitru
„E de închisoare?” Cea mai „sălbatică” intrare din istorie: a rupt doi adversari, apoi s-a luat de arbitru
Moment uluitor la fotbal! Un arbitru a scos pistolul pe teren ca să scape de jucătorii și fanii care-i cereau socoteală
Moment uluitor la fotbal! Un arbitru a scos pistolul pe teren ca să scape de jucătorii și fanii care-i cereau socoteală
CITESTE SI
O rom&acirc;ncă a &icirc;ncercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

stirileprotv O româncă a încercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

stirileprotv Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!