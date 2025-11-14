Echipele Surinamului (fostă colonie olandeză) şi Curacao (insulă care aparţine Olandei) au obţinut victorii categorice, joi, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Surinam a dispus de El Salvador cu scorul de 4-0 şi conduce în Grupa A a preliminariilor, la egalitate cu Panama, înaintea ultimei etape.

Golurile echipei antrenate de fostul portar olandez Stanley Menzo au fost marcate de Tjarron Cherry (NEC Nijmegen), Richonell Margaret (Go Ahead Eagles), dublă, şi Dhoraso Klas.

Curacao, 7-0 în deplasare cu Bermude și primul loc în grupă



Curacao, pregătită de cunoscutul tehnician olandez Dick Advocaat, a surclasat echipa Bermudelor cu 7-0, în deplasare.

Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (Gaziantep), Jordi Paulina (Borussia Dortmund) - dublă, Sontje Hansen, Arjany Martha şi Roshon van Eijma au marcat golurile.

Curacao este de asemenea liderul grupei, cu un punct peste Jamaica.

