Echipele Surinamului (fostă colonie olandeză) şi Curacao (insulă care aparţine Olandei) au obţinut victorii categorice, joi, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).
Surinam a dispus de El Salvador cu scorul de 4-0 şi conduce în Grupa A a preliminariilor, la egalitate cu Panama, înaintea ultimei etape.
Golurile echipei antrenate de fostul portar olandez Stanley Menzo au fost marcate de Tjarron Cherry (NEC Nijmegen), Richonell Margaret (Go Ahead Eagles), dublă, şi Dhoraso Klas.
Curacao, 7-0 în deplasare cu Bermude și primul loc în grupă
Curacao, pregătită de cunoscutul tehnician olandez Dick Advocaat, a surclasat echipa Bermudelor cu 7-0, în deplasare.
Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (Gaziantep), Jordi Paulina (Borussia Dortmund) - dublă, Sontje Hansen, Arjany Martha şi Roshon van Eijma au marcat golurile.
Curacao este de asemenea liderul grupei, cu un punct peste Jamaica.
Carlos Mora (Universitatea Craiova) și Costa Rica pierd teren după 0-1 cu Haiti
Costa Rica, una dintre echipele cu pretenţii din zonă, a fost învinsă de Haiti cu 1-0, prin golul lui Frantzdy Pierrot (44), jucător la AEK Atena.
Costaricanul Carlos Mora (Universitatea Craiova) a jucat din minutul 59.
Cei doi se vor înfrunta în Conference League, pe 18 decembrie, când AEK şi Universitatea vor fi adversare în ultima etapă a competiţiei.
Costa Rica se află doar pe locul al treilea în grupă, devansată de Honduras şi Haiti.
Rezultatele din preliminariile CONCACAF și clasamentele înaintea ultimelor meciuri
Grupa A
Guatemala - Panama 2-3
Surinam - El Salvador 4-0
Clasament:
1. Surinam 9 puncte (8-3)
2. Panama 9 (6-4)
3. Guatemala 5
4. El Salvador 3
Grupa B
Bermude - Curacao 0-7
Trinidad-Tobago - Jamaica 1-1
Clasament:
1. Curacao 11 puncte
2. Jamaica 10
3. Trinidad-Tobago 6
4. Bermude 0
Grupa C
Haiti - Costa Rica 1-0
Nicaragua - Honduras 2-0
Clasament:
1. Honduras 8 puncte (5-2)
2. Haiti 8 (7-6)
3. Costa Rica 6
4. Nicaragua 4
Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete, informează Agerpres.
Lista celor 29 echipe deja calificate la CM 2026 și cine joacă în barajul intercontinental
Știm deja 29 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!
Țările-gazdă:
SUA
Mexic
Canada
CONMEBOL (America de Sud):
Argentina
Brazilia
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Columbia
CAF (Africa):
Maroc
Tunisia
Egipt
Algeria
Ghana
Capul Verde DEBUTANTĂ
Africa de Sud
Senegal
Cote d'Ivoire
AFC (Asia):
Japonia
Iran
Uzbekistan DEBUTANTĂ
Coreea de Sud
Iordania DEBUTANTĂ
Australia
Qatar
Arabia Saudită
OFC (Oceania):
Noua Zeelandă
UEFA (Europa):
Anglia
Franța.
În play-off-ul intercontinental vor participa Bolivia, Noua Caledonie, o națională din Asia (Emiratele Arabe Unite sau Irak - a fost 1-1 în meciul tur), o națională din Africa (unde finala barajului, Nigeria - RD Congo, se joacă pe 16 noiembrie) și alte două din CONCACAF (cele mai bune două locuri 2 din cele trei grupe preliminare din America de Nord și Centrală și Caraibe).