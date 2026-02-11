Frank nu a rezistat nici măcar un sezon complet la Tottenham. Eșecul cu Newcastle de la Londra, scor 1-2, le-a fost de ajuns celor din conducerea lui Spurs ca să-l demită pe danez.

Plecarea lui Thomas Frank de la Spurs, subiect de discuție la Play On Sport: ”Nu știu de ce au așteptat atât” / ”Asta l-a ținut în viață”

Marți seară a avut loc emisiunea Play On Sport pe VOYO. Moderatorul Costin Ștucan i-a avut invitați pe Robert Niță, Cristi Pulhac și pe Florin Gardoș.

Invitații au dezbătut subiectul plecării lui Thomas Frank de la Londra.

”E și normal și nu știu de ce au așteptat atât. Nu joacă echipa asta de 15 etape”, a spus Robert Niță.

Pulhac e de părere că pe Frank l-a ținut în viață performanța din UEFA Champions League. Danezul a calificat-o pe Tottenham Hotspur în optimile de la ”masa bogaților”.

”Eu cred că l-au mai ținut puțin meciurile din Champions League. Dacă nici acolo nu erau calificați, nu ar mai fi rămas până acum. Probabil că s-au gândit că reușește să revitalizeze cumva echipa”, a explicat Cristi Pulhac.

Gardoș a evidențiat că Tottenham se confruntă cu aceleași probleme din stagiunea precedentă: accidentările.

”Știi ce au în comun față de sezonul trecut? Foarte mulți accidentați”, a completat Gardoș.

Thomas Frank a rezistat 38 de meciuri pe banca londonezilor și a înregistrat o medie de 1,29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.