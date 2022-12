„Nu mi-a plăcut deloc!” Selecționerul Portugaliei nu îl menajează pe Cristiano Ronaldo după gestul făcut de superstarul portughez 

Naționala Portugaliei s-a calificat în optimile de finală din postura de lider, după ce însă a pierdut meciul cu Coreea de Sud din ultima fază a grupelor, scor 1-2. Meciul a fost unul tensionat pentru portughezi, iar Cristiano Ronaldo (37 ani), care a gafat la primul gol al sudcoreenilor, a cedat în momentul în care a fost schimbat.

Atacantul rămas liber de contract după despărțirea de Manchester United a fost înlocuit de selecționer în minutul 65, în locul său fiind trimis Andre Silva. În timp ce mergea către banca de rezerve într-un ritm mai lent, unul dintre jucătorii Coreei de Sud l-a grăbit, moment în care superstarul portughez i-a răspuns agresiv.

„Te grăbești al dracului de rău să mă înlocuiești”, a spus fotbalistul către adversarul său, momentul fiind surprins de camerele TV.

Gestul lui Cristiano Ronaldo nu a fost pe placul selecționerului Portugaliei

Fernando Santos a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Elveția, iar acolo a fost întrebat despre gestul făcut de jucătorul său. Deși după meciul cu Coreea de Sud admitea că nu a auzit/văzut momentul, de această dată selecționerul și-a exprimat dezacordul față de gestul lui Cristiano Ronaldo.

„Chiar după meci, am vorbit la flash interviu și apoi am mers la conferința de presă, am spus atunci ceva ce repet și acum: pe teren nu am auzit nimic. Eram prea departe, de asta doar l-am văzut certându-se cu jucătorul sudcoreean și nimic mai mult.

M-am uitat la filmare? Da. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut deloc. De acolo, sunt lucruri pe care le rezolvi intern. Am rezolvat acest subiect, acum ne gândim la următorul meci. Toată lumea e focusată pe meci”, a spus Santos conform sportsmole.com.