Cifrele nu mint, iar FIFA le-a făcut publice! Cine e mai bun dintre Messi și Ronaldo, după 1000 de meciuri jucate 

Selecţionata Albiceleste a câştigat prin golurile marcate de Lionel Messi (minutul 35) şi Julian Alvarez (minutul 57), dar Australia a luptat până la final, după ce a redus din diferenţă prin autogolul lui Enzo Fernandez (minutul 77).

Confruntarea din optimile de finală ale turneului din Qatar a avut o semnificație aparte pentru Lionel Messi, cel care a jucat al 1000-lea meci din carieră.

Duelul dintre Messi și Ronaldo, decis de FIFA

FIFA a prezentat statistica celor doi fotbaliști în momentul celor 1000 de meciuri jucate de fiecare, iar argentinianul este superior la toate capitolele starului portughez.

În primele 1000 de meciuri, Cristiano Ronaldo a marcat 725 goluri, a oferit 216 assisturi și a câștigat 31 trofee, în timp ce Lionel Messi a bifat 789 goluri, 348 assisturi și 41 trofee.

Starul lui PSG a fost ales MVP-ul partidei, iar la finalul confruntării din optimi, starul argentinian a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat pe teren: "Cred că am controlat meciul. L-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie și pentru am mai trecut peste un etapă".