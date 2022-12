La scorul de 1-1, când a fost înlocuit cu Andre Silva, Ronaldo a fost surprins de camerele TV spunând: ”Te grăbești al dracului de rău să mă înlocuiești”, potrivit Record.pt.

Mai mulți fani au interpretat rapid, crezând că reacția îi este adresată selecționerului Portugaliei, Fernando Santos. După meci, antrenorul lusitanilor a clarificat totul în legătură cu reacția lui Ronaldo.

”Ronaldo era supărat pe jucătorul Coreei de Sud care l-a trimis în afara terenului, cred că toată lumea a văzut asta. Pepe chiar s-a dus după el, pentru că l-a insultat pe Ronaldo ca să iasă de pe teren. I-a răspuns acelui jucător”, a spus Fernando Santos, la finalul partidei.

????| Fernando Santos: “Ronaldo’s reaction? He was upset with the Sourh Korean player who told him to hurry up and leave the pitch. Pepe even spoke to that player after. He was responding to the player.”

pic.twitter.com/fB3KKXILf8