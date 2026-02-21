Inspirat la schimbări, Cristi Chivu i-a trimis pe teren, după pauză, pe Henrikh Mkhitaryan și Manuel Akanji, iar cei doi au decis partida, cu goluri în minutele 75 și 82. Succesul a dus-o pe Inter la 64 de puncte, cu un avans de zece puncte față de rivala AC Milan.

„E posibilă remontada cu Bodo/Glimt?” Răspunsul lui Cristi Chivu

Pentru nerazzurri urmează duelul decisiv cu Bodo/Glimt, din returul optimilor UEFA Champions League. Meciul se joacă marți, 24 februarie, pe „Giuseppe Meazza”, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. În tur, italienii au pierdut cu 3-1.

La conferința de presă de după meci, Chivu a transmis un mesaj clar despre șansele calificării.

„Va fi nevoie de încredere și intensitate. În tur am lovit și de două ori bara, dar am fost neatenți la unele tranziții. Avem un grup care dă mereu totul și asta va trebui să facem și marți”, a declarat antrenorul român.

În tur nordicii s-au impus prin golurile marcate de Sondre Brunstad Fet (20), Jens Petter (61) și Kasper Hogh (64). Pentru Inter a punctat Pio Esposito în minutul 30.