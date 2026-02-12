Sir Jim Ratcliffe cred că "Marea Britanie a fost colonizată de imigranți"

Sir Jim Ratcliffe, CEO al concernului chimic INEOS, acționar al cluburilor de fotbal Manchester United, OGC Nice și Lausanne-Sport și al echipei de ciclism INEOS Grenadiers, a declarat recent că "Marea Britanie a fost colonizată de imigranți" și a acuzat că premierul Keir Starmer "a fost prea drăguț ca să rezolvele problemele dificile care trebuiau decise pentru stabilizarea economiei țării".

Politicianul, care este și președinte al Partidului Laburist (partid de stânga, cu viziuni socialiste), a replicat că Marea Britanie este "o țară mândră, tolerantă și diversă" și i-a cerut afaceristului să-și ceară public scuze. Un purtător de cuvânt al instituției din Downing Street a declarat că aceste comentarii "fac jocul celor care vor să ne divizeze țara".

Pe de altă parte, Ratcliffe a fost denumit "ipocrit", după ce presa a dezvăluit că și-a mutat reședința în Monaco, pentru a plăti cât mai puține taxe în Marea Britanie, deși a primit granturi de sute de milioane de lire sterline din partea statului britanic.

Reform UK și Nigel Farage au preluat conducerea în sondaje

Acuzații lui Sir Jim Ratcliffe fac parte dintr-un curent mai larg, care a luat amploare în ultimul an în Marea Britanie. Partidele Laburist și Conservator au pierdut numeroși susținători, care s-au îndreptat către Reform UK (partid de drepta) și controversatul său lider Nigel Farage, care a trecut de pragul de 30% în sondajele de opinie comandate la începutul acestui an.

Responsabili în mare parte pentru Brexit, politicienii Reform UK au speculat nemulțumirile populației, promițând că vor limita numărul de imigranți și vor începe procesul de extrădare pentru cei care nu s-au integrat în societatea britanică, mai ale găștile violente care terorizează Londra și marile orașe ale țării, că vor proteja afacerile naționale, că vor stabiliza economia, că vor combate inflația și că vor reduce cheltuielile uriașe ale administrației.

De asemenea, jurnaliști și cetățeni au cerut recent demisia lui Keir Starmer, după ce Lord Peter Mandelson, un aliat al său din cadrul Partidului laburist, a fost desconspirat ca având legături strânse cu infamul Jeffrey Epstein.

Foto - Getty Images