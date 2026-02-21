Neagoe a apreciat efortul elevilor săi, însă a explicat că „lupii galbeni” au comis două greșeli destul de mari la golurile marcate de ardeleni.

Reacția lui Eugen Neagoe după CFR Cluj - Petrolul 2-1

„Cred că nu am arătat rău deloc. Am arătat destul de bine împotriva unui adversar valoros. Putem să ne ridicăm la nivelul fiecărui adversar în orice moment. Avem un lot destul de echilibrat.

Altfel puteam gestiona repriza a doua. Păcat! Am dus jocul până în minutul 82, era 1-1. Din păcate, am greșit la golul doi. Biliboc nu trebuia să intre așa ușor în centru, trebuia să fie blocat.

Neagoe: „Am făcut două greșeli destul de mari”

Păcat, pentru că băieții au făcut un efort mare, pe un teren greu. Ăsta e fotbalul, am făcut două greșeli destul de mari.

De când am venit la Ploiești, este doar al doilea meci pe care îl pierdem în deplasare. Puteam gestiona mai bine", a declarat Eugen Neagoe, conform digisport.ro.

CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Superligă, învigând-o sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, pe Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.

Korenica a deschis scorul pentru gazde, în minutul 62, dar Paul Papp a reuşit să egaleze în minutul 71, din pasa lui Rareş Pop. Elevii lui Pancu au revenit la conducere în minutul 81, când puştiul-minune al clujenilor, Lorenzo Biliboc, a înscris un gol superb. CFR s-a impus cu 2-1, reuşind a noua victorie consecutivă în campionat.

Clujenii se află pe locul 5, cu 47 de puncte. Petrolul ocupă poziția a 12-a, cu 28 de puncte.

Echipele utilizate în CFR Cluj - Petrolul 2-1