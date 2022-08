Ultima șansă pentru Cristiano Ronaldo! Singura echipă care îl poate transfera și la care poate scrie istorie

Presa internațională a vehiculat mai multe posibile destinații pentru Cristiano Ronaldo, precum Sporting Lisabona, Atletico Madrid, Bayern Munchen sau Chelsea, însă toate par să nu mai fie de actualitate.

Deși părea că Ronaldo va rămâne la Manchester United, având în vedere imposibilitatea de a-și găsi o nouă echipă, CBS Sports scrie că starul portughez "are o ultimă șansă" de a părăsi Old Trafford.

Este vorba despre Borussia Dortmund, vicecampioana Germaniei, potrivit sursei citate, care transmite că Jorge Mendes, agentul lui Ronaldo, încearcă din răsputeri să realizeze această mutare până la finalul ferestrei de mercato.

Dortmund nu este încă hotărâtă în privinaț transferului, iar la acest moment se poartă discuții interne despre posibilitatea de a face o ofertă către Manchester United pentru Cristiano Ronaldo - fie un transfer definitiv, fie un împrumut.

În schimb, "Ronaldo este deschis unui transfer la Dortmund" din două motive, scrie sursa citată: posibilitatea de a juca în Champions League, dar și cea de a deveni primul fotbalist care câștigă titlul în Anglia, Spania, Italia și Germania.

"Sursele apropiate de Ronaldo spun că Dortmund este văzută de portughez drept 'ultima variantă', iar Jorge Mendes face tot posibilul pentru a-i obține măcar o ofertă până la 1 septembrie", a mai scris CBS Sports.

Borussia Dortmund is Cristiano Ronaldo’s last hope of a #MUFC exit this summer with Jorge Mendes still pushing for an offer.

A move to Sporting was never on. No appetite at Ronaldo’s end despite #UCL football and pushback from Ruben Amorim.

Atleti option 100% off the table. https://t.co/vaI3aj0BNP