Chiar dacă s-a scris că a fost propus la cluburi precum Bayern, PSG, Chelsea, Inter sau AC Milan, se pare că Ronaldo va rămâne la Manchester United, chiar dacă va juca în Europa League, susține Caught Offside.

Ronaldo va face parte din proiectul lui Erik ten Hag în utlimul său an de contract cu Manchester United și nu există intenția ca cele două părți să se despartă în această perioadă.

Cert este că situația lui Cristiano Ronaldo nu a fost ușor de gestionat în ultimele două luni, având în vedere că portughezul nu a fost nici în turneul amical cu echipa, lucru care a accentuat zvonurile cum ar putea părăsi echipa.

???? EXCLUSIVE ????

Cristiano Ronaldo remains part of the #MUFC project and there is no intention of parting ways with him. This is the thinking within the club, and with Erik ten Hag.

Full story ????????