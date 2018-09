TROFEUL PUSKAS | Mo Salah, ironizat de un coleg de la Liverpool dupa ce a castigat premiul pentru cel mai frumos gol din 2018! Fanii au luat foc dupa anunt

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Mohamed Salah a castigat Trofeul Puskas acordat celui mai frumos gol din ultimul an pentru reusita din derby-ul cu Everton din Premier League, obtinand 38% din voturile fanilor. Anuntul a fost urmat insa de critici pe retelele de socializare, reusita lui Salah fiind considerata mai putin spectaculoasa decat cea a lui Gareth Bale din finala UCL sau cea a lui Cristiano Ronaldo cu Juventus.

Salah a fost luat peste picior si de colegul sau de la Liverpool, James Milner. Acesta a postat un mesaj amuzant pe Twitter: "Felicitari Mo Salah. Al 7-lea cel mai frumos gol al din sezonul trecut a fost desemnat golul anului!".

A fost insa singura reusita a lui Salah la gala FIFA - egipteanul a iesit pe locul 3 la trofeul FIFA Best cu 11.23% din voturi, sub Luka Modric si Cristiano Ronaldo, si nu a prins nici echipa anului, fiind preferati in atac Mbappe, Messi si Ronaldo. Diferenta intre modul in care au fost date premiile a fost data de modul in care s-a votat - pentru Trofeul Puskas au votat fanii, pentru echipa anului au votat jucatorii, pentru FIFA Best au votat jurnalistii, capitanii si selectionerii nationalelor.