I-a dat gol lui City in socul serii din UCL, apoi le-a transmis un mesaj sefilor lui Liverpool! Ce a spus Nabil Fekir la interviul de dupa meci

Nabil Fekir a fost in aceasta vara aproape de Liverpool. La un moment dat, presa engleza anunta ca formatia de pe Anfield si Lyon negociaza asupra sumei de 70 milioane euro pentru transferul fotbalistului.

Transferul lui Fekir pe Anfield a picat, insa, dupa ce Liverpool a considerat ca suma ceruta de Lyon pentru vedeta sa este prea mare.

Fekir a demonstrat de ce este capabil si aseara, pe Etihad, marcand un gol in victoria obtinuta de Olympique Lyon cu 2-1 in fata lui Manchester City.

La finalul partidei, Nabil Fekir a tinut sa transmita un mesaj catre Liverpool.

"Nu este o revansa, dar vreau sa le demonstrez tuturor ca sunt un jucator bun", a spus el.

Pe de alta parte, Jean Michel Aulas, presedintele lui Lyon, a tinut sa evidentieze un alt lucru.

"Suntem singurul club din lume care a venit la Manchester si a batut-o pe City in Champions League, in Youth League si in semifinalele de la fotbal feminin in decurs de doar cateva zile", a spus el.