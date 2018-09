Surpriza totala! Cu cine a votat Messi la trofeul FIFA Best: "Nu are pic de orgoliu!" Si votul lui Cristiano Ronaldo a surprins

Luka Modric a fost desemnat luni seara cel mai buna jucator FIFA din lume.

Cristiano Ronaldo a ratat pentru prima data trofeul FIFA Best, fiind invins de Luka Modric in marea finala ce a avut loc luni seara. In schimb, Leo Messi nu a prins nici macar podiumul, fiind depasit in clasamentul final si de Kylian Mbappe!

In calitate de capitan al Argentinei, Leo Messi a putut vota 3 jucatori de pe lista si a surprins - pe primul loc l-a trecut pe Luka Modric, rivalul sau de la Real Madrid si cel care a umilit Argentina la Cupa Mondiala in faza grupelor. Pe locul 2 l-a trecut pe Kylian Mbappe, cel care a eliminat Argentina la Mondial cu o prestatie senzationala. Iar pe pozitia a treia l-a trecut pe marele sau rival, Cristiano Ronaldo! Fanii l-au laudat pe Messi pe internet pentru faptul ca nu a tinut cont de rivalitati cand a votat.

Capitan al Portugaliei, Ronaldo nu si-a votat rivalul. In schimb, pe prima pozita l-a votat pe Raphael Varane! Pe locul 2 l-a trecut pe Luka Modric iar pe pozitia a treia pe Antoine Griezmann! Castigatorul, Luka Modric, a votat cu Raphael Varane, Cristiano Ronaldo si Antoine Griezmann.

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra i-a votat pe Antoine Griezmann, Leo Messi si Cristiano Ronaldo, in timp ce Cristi Sapunaru le-a dat voturile lui Cristiano Ronaldo, Eden Hazard si Kylian Mbappe! Toata lista cu voturile poate fi vazuta AICI

Iata clasamentul final la trofeul FIFA Best:

1. Luka Modric 29.05%

2. Cristiano Ronaldo 19.08%

3. Mo Salah 11.23%

4. Kylian Mbappe 10.52%

5. Leo Messi 9.81%

6. Antoine Griezmann 6.69%

7. Eden Hazard 5.65%

8. Kevin De Bruyne 3.54%

9. Raphael Varane 3.45%

10. Harry Kane 0.98%