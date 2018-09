"S-a intors Edgar Davids!" Firmino va juca o perioada cu ochelari! Cum a aparut la ultimul antrenament al lui Liverpool

Atacantul brazilian Roberto Firmino, eroul lui Liverpool in meciul cu PSG, dupa ce a marcat golul de 3-2 in minutul 90+2, ar putea purta ochelari de protectie. El a inceput deja sa o faca la antrenamentele echipei.

Firmino a apelat la acesti ochelari dupa ce in weekendul trecut a fost la un pas sa isi piarda vederea, la o faza la care Vertonghen i-a bagat degetul in ochi.

"Uite, s-a intors Edgar Davis", s-a amuzat Jurgen Klopp atunci cand l-a vazut pe Firmino.

"Edgar Davids is back"

Bobby is back to business

Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP