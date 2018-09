Un jucator de la Liverpool risca 5 ANI de inchisoare! E in aceeasi situatie cu un jucator de la Real Madrid!

Doi dintre jucatorii care au fost in finala UEFA Champions League in sezonul trecut pot ajunge dupa gratii.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Dejan Lovren, fundasul central al celor de la FC Liverpool, ar putea ajunge pentru 5 ani dupa gratii dupa ce a fost pus sub acuzare pentru sperjur, fiind acuzat de marturie mincinoasa in procesul lui Zdavko Mamic, fostul director al lui Dinamo Zagreb.

Luka Modric, mijlocasul celor de la Real Madrid, este in aceeasi situatie, fiind si el pus sub acuzare in luna martie a acestui an tot pentru sperjur. Zdravko Mamic este acuzat de frauda fiscala si delapidare. Procurorii l-au acuzat pe cel care este unul dintre cei mai puternici oameni din fotbalul croat ca a delapidat nu mai putin de 15 milioane de euro incepand cu 2008 din diferite transferuri ale jucatorilor lui Dinamo Zagreb la echipe din strainatate, precum si pentru ca nu ar fi platit taxe in valoare de 1.6 milioane de euro.

Unul dintre transferurile in cauza este cel al lui Dejan Lovren la Lyon din 2010, Mamic primind atunci 50% din suma de transfer. Lyon a platit atunci 8 milioane de euro, plus alte 1.5 milioane de euro din clauze de performanta.