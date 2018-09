"Lasati-l pe Neymar in pace!" Starul brazilian, aparat dupa infrangerea lui PSG cu Liverpool! De ce este pus la zid Neymar

Liverpool a castigat cu 3-2 cu PSG in derby-ul primei etape din UEFA Champions League.

Neymar a creat faza golului de 2-2 inscris de Kylian Mbappe, insa a fost criticat dur de presa din Anglia dupa prestatia din partida de pe Anfield. Principala critica la adresa lui Neymar a fost legata de lipsa de implicare. Cel mai scump jucator din toate timpurile este insa aparat de catre capitanul lui PSG, Thiago Silva.

"Neymar a incercat sa ajute echipa. El a facut ce i-a cerut antrenorul. Oamenii incearca sa gaseasca un vinovat. Suntem toti vinovati insa. Am avut probleme in prima repriza, dar am aratat caracter si am inscris. Sunt fericit de prestatia echipei mele - meciul s-a jucat la un nivel foarte inalt.



Trebuie sa fim atenti incontinuu si fotbalul ne-a pedepsit acum. Nu am avut nicio oportunitate sa-i gasim in atac pe Kylian (Mbappe), Edinson (Cavani) sau Neymar. Cred ca a fost echlibrat. Insa nu am fost 100% concentrati" a declarat Thiago Silva.