Jucatorul care ii UMPLE conturile lui Becali dupa plecarea de la FCSB! Suma URIASA pe care o poate incasa clubul

In urma cu cateva luni, Bogdan Planic a parasit echipa patronata de Gigi Becali.

Fundasul sarb a acuzat FCSB ca nu a fost platit mai mult de 60 de zile si a refuzat sa se mai prezinte la antrenamente. Becali a declarat la acel moment ca fundasul nu poate fi obligat sa ramana la echipa, dar clubul care il legitimeaza isi asuma riscul sa plateasca impreuna cu jucatorul aproximativ 10 milioane de euro.

Fotbalistul a mers la FIFA pentru a se judeca cu FCSB, iar presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a precizat in ce stadiu este procesul dintre cele doua parti.

"Momentan Planic nu a castigat procesul cu FCSB. El a castigat de la FIFA dreptul sa se legitimeze la o alta echipa. Momentan nici lui nu i-a venit hotararea definitiva.

Ca jucator strain poti sa ceri dreptul dupa ce ai depus memoriu sa te legitimezi la o alta echipa, dar cu mentiunea ca daca pierzi memoriul respectiv, echipa care te-a legitimat poate sa plateasca apoi in solidar cu tine.

In cazul asta nu este vorba de cat a cerut Gigi Becali. O sa fie vorba, daca eventual Planic va pierde, de cat hotaraste Comisia. Nu l-am reprezentat noi pe Planic in acest porces. El s-a dus la FIFA cu niste avocati sarbi", a declarat Hulubei pentru ProSport.

Bogdan Planic este legitimat in clubul din Israel, Maccabi Haifa, iar in acest sezon el a jucat 10 meciuri in toate competitiile.