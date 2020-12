Iftime pune tunurile pe FCSB: "Castigau cu CFR daca faceau asta!" Propunere in direct pentru patronul Becali

Valeriu Iftime critica echipa lui Becali dupa ce a pierdut in fata lui CFR, scor 0-2.

Finantatorul de la FC Botosani nu este multumit de faptul ca Olimpiu Morutan nu joaca in echipa lui Toni Petre pe pozitia care il avantajeaza. De asemenea, Iftime a declarat ca internationalul de la U21 nu ar trebui sa fie schimbat de ficare data cand face o vreseala si ca FCSB are nevoie de niste fundasi precum Harut sau Chindris.

"Am 10% din Morutan. Eu cred mult in acest copil, dar doar daca joaca numar 10. Ei castigau daca el juca numar 10 cu CFR Cluj. El avansa cu mingea la picior indiferent cati de multi adversari avea in fata. In banda nu are viteza, nu e locul lui acolo. Nu inteleg…El avanseaza cu mingea in fata, da pase filtrante, e altruist.

El trebuie fortat, jucat. Morutan trebuie jucat, nu sa il scoti dupa o greseala. La FCSB sunt jucatori de senzatie…. Luati-l pe Coman, Olaru, Man. Ar trebui sa aiba in spate si un fundas ca Harut sau Chindris", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.

Finantatorul moldovenilor este dezamagit ca Morutan a decis sa mearga devreme la FCSB, fara sa mai dea examenul de bacalaureat.

"Nu a luat bac-ul nici acum. E un lucru complicat si o sa vorbesc de asta si peste 5 ani. Daca ratam momente importante din viata… Examenul de bacalaureat este un moment important in viata oricarui tanar", a povestit finantatorul lui FC Botosani.