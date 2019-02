"Te iubesc, fratiorul meu!" Mesajul cutremurator postat de sora lui Emiliano Sala dupa ce autoritatile au confirmat moartea fotbalistului

Emiliano Sala a murit la doar 28 de ani.

Autoritatile au anuntat oficial joi noapte ca trupul neinsufletit descoperit in epava avionului care a disparut pe 21 ianuarie este al lui Emiliano Sala. Sala tocmai se transferase de la FC Nantes la Cardiff City si se indrepta spre orasul din Tara Galilor cand avionul in care se afla a disparut.

Operatiunea privata de cautare pornita in urma donatiilor, multi fotbalisti importanti implicandu-se, a avut imediat rezultate. Epava avionului a fost descoperita pe fundul Canalului Manecii iar in epava a fost descoperit un cadavru. Acesta a fost identificat de medicul legist ca fiind al lui Emiliano Sala. Momentan, trupul pilotului David Ibbotson nu a fost gasit.

Autoritatile au anuntat ca familiile celor doi au fost instiintate. Sora lui Emiliano Sala, Romina, a postat un mesaj pe contul de Instagram dupa ce moartea fratelui sau a fost confirmata: "Sufletul tau va straluci pentru totdeauna si astfel imi va lumina existenta. Te iubesc, fratiorul meu" a scris Romina.



Cine era Emiliano Sala

Emiliano Sala (28 de ani) calatorea catre noua sa echipa. Cardiff City, din Premier League, l-a achizitionat in aceasta iarna cu o suma record pentru clubul galez: 20 de milioane euro! Sala marcase 12 goluri in 19 meciuri pentru Nantes in prima parte a sezonului!

Pana la 28 de ani, Emiliano Sala nu a fost convocat in nationala Argentinei. El a jucat intreaga cariera in Franta, imbracand tricourile lui Bordeaux, Orleans, Niort, Caen si Nantes. El a fost coleg cu Tatarusanu pana in aceasta luna.

In luna noiembrie, Sala avea deja 10 goluri marcate in actualul sezon din Ligue 1, fiind cel mai prolific marcator argentinian din Europa, peste Messi, Aguero, Icardi si Higuain. Aceasta performanta l-a pus pe radarele mai multor cluburi importante.

Emiliano Sala a cunoscut succesul la Nantes, echipa pentru care a marcat 42 de goluri in 117 meciuri si care l-a cumparat cu doar 1 milion de euro de la Bordeaux in 2015.

In urma cu mai putin de 24 de ore, Sala a postat pe Instagram o fotografie alaturi de fostii sai coechipieri de la Nantes, intre care si Ciprian Tatarusanu.

"La ultima. Ciao", a fost descrierea atasata.