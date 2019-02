Cosmarul nu se mai opreste pentru Cardiff! Clubul galez risca DEPUNCTAREA daca nu plateste banii pentru Emiliano Sala

Cardiff este pe penultimul loc in Anglia, la 7 puncte de primul loc deasupra liniei.

Cardiff City risca sa fie depunctata in Premier League daca nu va plati cele 20 de milioane de euro pentru transferul lui Emiliano Sala. Avionul in care se afla acesta s-a prabusit in Canalul Manecii la 2 zile dupa ce transferul jucatorului in Premier League a fost anuntat oficial.

Cei de la Nantes au anuntat miercuri ca le ofera 10 zile celor de la Cardiff sa plateasca prima transa din transfer, in valoare de aproximativ 5.5 milioane de euro, altfel vor depune plangere. Un asemenea scenariu ar reprezenta un dezastru pentru Cardiff, spune Gianpaolo Monteneri, expert in legile fotbalului.



"Daca anumite termene mentionate in contract nu sunt respectate, exista consecinte importante pentru clubul in cauza. Acestea pot fi de la avertisment pana la depunctare! Este o situatie critica in acest caz pentru ca vorbim despre o tragedie si o suma importanta de bani.

Este si un caz uman intr-o parte, si unul financiar pe cealalta, pentru Nantes care solicita bani pe care ar putea sa nu-i mai primeasca.



Au pierdut un jucator cheie si trebuie luat in calcul si efectul sportiv" spune Gianpaolo Monteneri.

"Vom plati atunci cand va veni momentul. Cardiff nu a afirmat niciun moment ca nu va plati banii" a declarat astazi patronul celor de la Cardiff, Mehmet Dalman.

Trupul lui Sala, scos din apa?

Trupul neinsufletit captiv in epava avionului prabusit in Canalul Manecii a fost scos cu ajutorul unor roboti si a scafandrilor. Acesta a fost transportat la mal, in Anglia, si predat legistilor, care vor stabili cauzele mortii!

In acest moment, se presupune ca atat Emiliano Sala, cat si pilotul David Ibbotson, au murit in accidentul aviatic. Identitatea cadavrului recuperat nu a fost, insa, facuta publica.

La scurt timp dupa ce trupul a fost transportat la mal, sora lui Emiliano Sala, Romina, a postat pe Instagram o fotografie in care acesta apare. Fotografia are un efect intunecat, ca de doliu.

Presa engleza speculeaza pe seama faptului ca familia lui Emiliano Sala ar sti deja identitatea cadavrului.